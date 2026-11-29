В МИД Грузии состоялась встреча с послом Турции
29 ноября 2026 года посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ари был приглашен на встречу в Министерство иностранных дел Грузии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Грузии.
По соощению министерства, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ходе встречи с послом отметил, что, учитывая добрососедские отношения и стратегическое партнерство между Грузией и Турецкой Республикой, грузинская сторона, несмотря на сложности, связанные с безопасным проведением матча между футбольными клубами «Бешикташ» и «Хапоэль Беэр-Шева», разрешила турецким футбольным болельщикам присутствовать на матче на трибунах стадиона в Батуми.
По мнению Министерства иностранных дел Грузии, вышеупомянутое решение было продиктовано духом доброй воли и партнерских отношений и заслуживает должной благодарности.
Согласно сообщению Министерства иностранных дел Грузии, на встрече было подчеркнуто, что грузинские правоохранительные органы приняли все необходимые меры для предотвращения возможных провокаций и обеспечения общественной безопасности и порядка.
«Заместитель министра выразил обеспокоенность по поводу провокационных и агрессивных действий отдельных групп болельщиков, которые привели к значительному ущербу инфраструктуре стадиона и травмам нескольких сотрудников Министерства внутренних дел Грузии.
Было отмечено, что грузинские правоохранительные органы приняли все необходимые предусмотренные законом меры для защиты общественного порядка, в результате чего было обеспечено безопасное возвращение болельщиков на родину.
Грузинская сторона выразила надежду, что турецкая сторона должным образом оценит провокационные действия и внесет свой вклад в предотвращение подобных случаев в будущем, чтобы безответственные действия отдельных групп не бросали тень на дружеские отношения и стратегическое партнерство между двумя странами.
В конце встречи стороны еще раз подтвердили важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и добрососедского сотрудничества между Грузией и Турецкой Республикой», — говорится в сообщении МИД Грузии.
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