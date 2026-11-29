29 ноября 2026 года посол Турецкой Республики в Грузии Мустафа Тюркер Ари был приглашен на встречу в Министерство иностранных дел Грузии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Грузии.

По соощению министерства, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ходе встречи с послом отметил, что, учитывая добрососедские отношения и стратегическое партнерство между Грузией и Турецкой Республикой, грузинская сторона, несмотря на сложности, связанные с безопасным проведением матча между футбольными клубами «Бешикташ» и «Хапоэль Беэр-Шева», разрешила турецким футбольным болельщикам присутствовать на матче на трибунах стадиона в Батуми.

По мнению Министерства иностранных дел Грузии, вышеупомянутое решение было продиктовано духом доброй воли и партнерских отношений и заслуживает должной благодарности.