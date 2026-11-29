«Управляющая компания Чиатура» публикует заявление по поводу трагического инцидента на руднике Шукрути.

«Управляющая компания «Чиатура» сообщает, что сегодня во время подземных работ на руднике Шукрути произошел трагический инцидент, в результате которого погиб начальник сменя Д.К.

«Начато расследование инцидента, в рамках которого устанавливаются обстоятельства. Компания уже уведомила все соответствующие органы об инциденте и активно сотрудничает со следствием.