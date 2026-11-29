Во время подземных работ на руднике Шукрути произошел трагический инцидент, в результате которого погиб начальник смены компании
«Управляющая компания Чиатура» публикует заявление по поводу трагического инцидента на руднике Шукрути.
«Управляющая компания «Чиатура» сообщает, что сегодня во время подземных работ на руднике Шукрути произошел трагический инцидент, в результате которого погиб начальник сменя Д.К.
«Начато расследование инцидента, в рамках которого устанавливаются обстоятельства. Компания уже уведомила все соответствующие органы об инциденте и активно сотрудничает со следствием.
Мы выражаем глубокую скорбь по поводу трагедии. Выражаем соболезнования семье, родственникам и коллегам погибшего и выражаем им нашу поддержку в это трудное время.
Мы будем информировать общественность по мере получения дополнительной информации», — говорится в заявлении.
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