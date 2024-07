Обменять грузинские водительские права в Ирландии можно без экзамена

10.07.2024 15:39





Между МВД Грузии, МинТранспорта Ирландии и Управлением безопасности дорожного движения Ирландии подписан меморандум по обмену водительскими удостоверениями (правами водителя).



По данным МВД, меморандум о взаимопонимании вступил в силу 25 июня 2024 года, что означает, что обладатели действующих водительских прав, выданных Грузией и Ирландией, смогут обменять их на водительские права равного срока действия в зависимости от постоянного места пребывания. проживания, без сдачи теоретического или практического теста.



«Меморандум определяет категории или подкатегории транспортных средств, которые подлежат обмену на водительские удостоверения. Они выдаются на право управления транспортными средствами категории AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C, D1, D1E, D, DE, CE и C1E.



Обменять водительские удостоверения, выданные на вождение автомобиля, можно будет без сдачи теоретических и практических экзаменов.



Согласно информации, размещенной на официальном сайте Управления безопасности дорожного движения Ирландии, Грузия уже внесена в список стран, признанных Ирландией для целей обмена водительских прав», — сообщают МВД обеих стран.



Согласно информации, размещенной на сайте Irish Road Safety, граждане признанных Ирландией стран, в том числе Грузии, постоянно проживающие в Ирландии [не менее 185 дней в году], могут обменять водительские права на основании онлайн-заявки или в Национальной службе водительских прав (NDLS).





