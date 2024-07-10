

Томас Хакер: Мы работаем вместе, чтобы предложить Грузии путь, ведущий в ЕС

10.07.2024 17:01





«Мы работаем вместе, чтобы предложить Грузии путь, ведущий в ЕС, он все еще открыт и сотрудничая вместе мы можем снова пойти по этому пути, именно это и есть европейский подход, европейский путь», — об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил депутат Бундестага Томас Хакер.



Он отметил, что Грузия должна принять лучшее решение для своего народа.



«В тот день, когда Еврокомиссия объявила о предоставлении Грузии статуса кандидата, к нам приехала грузинская делегация, мы все были очень рады и счастливы. Мы говорили о том, что сейчас самое время и мы можем даже предпринять дальнейшие шаги. В ответ грузинской делегации мы тоже приезжали сюда с визитом в апреле. К сожалению, встреча с депутатами парламента Грузии в тот момент была невозможна, поскольку правительство Грузии решило вернуть в парламент для обсуждения закон, который был отозван из парламента год назад. Год назад, когда этот закон был отозван, было дано четкое обещание и сказано, что этот закон никогда не вернется. К сожалению, это обещание не выполнено. Одним из факторов для Еврокомиссии относительно предоставления статуса кандидата стал отзыв этого самого закона. Раньше он назывался «Законом об агентах», теперь он называется «Законом о прозрачности». Он был принят в парламенте очень быстро, в ускоренном порядке, и за ним уже последовали другие законы», — заявил Хакер.



По словам Томаса Хакера, он надеется, что осенью в Грузии пройдут честные выборы.



«Как представители парламента, мы верим в демократию и верим, что в Грузии пройдут открытые и честные выборы, свободные от какого-либо влияния, народ Грузии будет иметь возможность выразить свою волю и сделать свой выбор», — заявил Томас Хакер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





