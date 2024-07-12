

Джо Байден на пресс-конференции по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом

12.07.2024 11:35





На пресс-конференции, состоявшейся в рамках саммита НАТО, президент США Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.



«Я бы не выбрал вице-президента Трампа вице-президентом, если бы у него не было квалификации, чтобы стать президентом», — заявил Байден.



Кроме того, на состоявшейся несколькими часами ранее пресс-конференции Джо Байден, представляя президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО, по ошибке назвал его «президентом Путиным».







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