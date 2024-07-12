Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джо Байден на пресс-конференции по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом


12.07.2024   11:35


На пресс-конференции, состоявшейся в рамках саммита НАТО, президент США Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа вице-президентом, если бы у него не было квалификации, чтобы стать президентом», — заявил Байден.

Кроме того, на состоявшейся несколькими часами ранее пресс-конференции Джо Байден, представляя президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО, по ошибке назвал его «президентом Путиным».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна