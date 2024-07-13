

Оппозиция требует объяснений от правительства о проводимом «Русским домом» в Шекветили тренингах

13.07.2024 19:18









Служба государственной безопасности пока не сообщила, нарушили ли люди, организовавшие тренинг, грузинский закон «об оккупации», не комментируют ситуацию и в МВД, говорит независимый депутат Тамар Кордзая.



«Нынешняя власть лишь выражает возмущение заявлениями и действиями западных партнёров, а всё, что касается России, они поддерживают либо молчанием, либо текстами.



Меня интересуют преподаватели, имена и фамилии тех, кто участвует (в семинаре). Здесь вопрос не только в СГБ. Министр образования должен выйти и сказать, как проводятся эти семинары и тренинги, и какие учителя их посещают, потому что этих учителей в школу не должны пускать», — говорит Тамар Кордзая. Оппозиция требует объяснений от правительства почему в Шекветили проходил семинар для грузинских студентов и преподавателей, который, по утверждениям ряда СМИ, вероятно, спонсируется подсанкционным Россотрудничеством.Служба государственной безопасности пока не сообщила, нарушили ли люди, организовавшие тренинг, грузинский закон «об оккупации», не комментируют ситуацию и в МВД, говорит независимый депутат Тамар Кордзая.«Нынешняя власть лишь выражает возмущение заявлениями и действиями западных партнёров, а всё, что касается России, они поддерживают либо молчанием, либо текстами.Меня интересуют преподаватели, имена и фамилии тех, кто участвует (в семинаре). Здесь вопрос не только в СГБ. Министр образования должен выйти и сказать, как проводятся эти семинары и тренинги, и какие учителя их посещают, потому что этих учителей в школу не должны пускать», — говорит Тамар Кордзая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





