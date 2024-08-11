

Кобахидзе: Иванишвили четко разъяснил причины отказа от встречи с американскими представителями

11.08.2024 18:47





То, почему не встретился, он очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам, - сообщил журналистам премьер-министр.



По его словам, что касается того, насколько это разъяснение может стать публичным, то это зависит от самого Бидзины Иванишвили и американских партнеров.



«Господин Бидзина Иванишвили очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам. Что касается того, насколько эти объяснения могут стать публичным, зависит от Бидзины Иванишвили, зависит от наших американских партнеров. Если на повестке дня встанет обнародование этого, соответствующие стороны примут это решение», - сказал премьер-министр.





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