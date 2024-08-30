

В Грузии помогавший малоимущим семьям фонд объявил о ликвидации из-за закона об иноагентах

30.08.2024 17:02





Из-за закона об иноагентах в Грузии прекратила работу организация «Революция добра», помогавшая малоимущим семьям продуктами питания.



«Друзья! Фонд «Революция добра» прекращает свою деятельность», — говорится в заявлении на странице организации в Facebook.



Фонд существовал исключительно за счет пожертвований частных лиц. Тем не менее, он попал под действие нового закона об иноагентах.



В фонде объясняют, что теперь они оказались перед выбором – либо регистрация в «Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы», либо ликвидация. Если «Революция добра» откажется от регистрации или же предоставит Минюсту неполную документацию по всем своим доходам и расходам, на нее возложат крупный штраф.



«Фонд существовал в основном на пожертвования моих самых близких друзей. В их числе трое друзей из Европы, которые периодически переводили деньги на счет фонда. Ежемесячный доход фонда составлял 1200-2000 лари, что позволяло финансировать от 3 до 5 семей в месяц. Хочу добавить, что за 3 года фонд помог 400 семьям по всей Грузии, основываясь только на энтузиазме, и никто не получил никакой финансовой выгоды… Короче говоря, фонд держался исключительно на волонтерстве», — сказано в заявлении.



В фонде подчеркнули, что до принятия решения прошли консультации с несколькими юристами и «множеством компетентных людей», а также обратились на «горячую линию» Минюста, который ответственен за исполнение закона. В конечном счете, в организации сочли, что прекращение работы будет самым разумным решением.



Там предупредили, что к настоящему времени все счета фонта также закрыты.



«Ps: За ликвидацию фонда я заплатил 208 лари. На эту сумму мы бы могли помочь одной семье», — говорится в заявлении.



Действие закона об иноагентах распространяется абсолютно на все НПО и СМИ, если 20% их доходов поступают из-за границы. Проводниками интересов иностранной силы объявляются в том числе грузинские благотворительные организации или приюты для животных, которые, как и «Революция добра», существуют на донаты из-за границы.



До 1 сентября они обязаны зарегистрироваться в «реестре иноагентов», а затем предоставить Минюсту декларации о доходах и расходах. В противном случае им грозят штрафы в размере 25 тыс. лари (более 9,2 тыс. долларов). Если декларацию не предоставить после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (более 7,3 тыс. долларов).





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