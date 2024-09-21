

«Извинение в политике не означает примирения, это признание вины» - профессор Зураб Давиташвили

21.09.2024 15:55





«Извинение в политике не означает примирения, это признание вины», — говорит профессор Зураб Давиташвили, заведующий кафедрой международных отношений на факультете социальных и политических наук Тбилисского государственного университета, о позиции «Грузинской мечты» по поводу войны между Россией и Грузией в 2008 году.



По мнению Давиташвили, такая политика «Грузинской мечты» приведёт к освобождению России от ответственности и подрыву политики непризнания оккупации, что в конечном итоге может стоить Грузии окончательной утраты оккупированных территорий.



— «Если ты совершаешь преступление, ты должен понести за это ответственность. В таком случае тебе придётся заплатить — признать потерянные территории и выплатить компенсацию. Таковы законы войны. Если мы начали войну, то мы становимся агрессором. У агрессивной войны не может быть героев, и Анцухелидзе, как и другие, погибшие в этой войне, не могут считаться героями. У нацистской Германии не было героев, потому что она вела агрессивную войну. В результате такой политики Россия освобождается от статуса агрессора и преступника, а Грузия становится агрессором. Путин даже не мог мечтать о таком подарке», — заявил Давиташвили в интервью Netgazeti.



Давиташвили также отметил, что говорить, что в случае признания вины отдельных членов бывшего грузинского правительства ущерб будет нанесён только им, а не стране, — это «высшая степень невежества».



— «Представьте, кто-то утверждает, что Гитлер и Германия — это разные вещи. Президент страны представляет государство. Его действия воспринимаются как действия государства. Это основа, которую мы преподаём студентам первого курса политологии. Если мы начали войну, то виновата Грузия — не только те, кто принял это решение, но и те, кто сражался и поддерживал войну», — продолжает Давиташвили.



Он напомнил, что признание Сербии виновной международным сообществом привело к нарушению её территориальной целостности и признанию независимости Косово.



«Если позиция ‘Грузинской мечты’ будет принята, и мировое сообщество признает, что Грузия начала войну, все страны признают Абхазию и Южную Осетию, так как они будут считаться жертвами агрессии», — добавляет Зураб Давиташвили.



«Грузинская мечта» утверждает, что для восстановления территориальной целостности страны потребуются конституционные изменения. Однако, по словам Давиташвили, единственная цель таких изменений — это превращение Грузии в конфедерацию. В этом сценарии предполагается признание независимости Абхазии и Южной Осетии с последующим вхождением их в конфедерацию с Грузией.



«Через пару лет они выйдут из конфедерации юридически, и мы больше никогда их не вернём», — полагает Зураб Давиташвили.



Расследование войны августа 2008 года было одним из ключевых предвыборных обещаний Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты». Правящая партия уже дала политическую оценку этому вопросу, заявив, что «войну 2008 года по внешнему заказу начала партия ‘Национальное движение’,» и Россия не вторгалась в Грузию без юридического основания.



«Придя на выборы 26 октября и поддержав ‘Грузинскую мечту’, вы гарантируете, что никто больше не сможет втянуть Грузию в войну, а виновные в войне будут строго наказаны», — заявил почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили 19 сентября на региональном предвыборном мероприятии в Рустави.



Иванишвили также пообещал, что «грузинский Нюрнбергский процесс» скоро состоится и «станет предпосылкой для примирения.»



Напомним, что офис прокурора Международного уголовного суда (ICC) завершил семилетнее расследование войны августа 2008 года в 2022 году. Суд выдал ордера на арест только трёх представителей Южной Осетии: Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. В расследовании также был упомянут генерал-майор российских вооружённых сил Вячеслав Борисов, который, по мнению следствия, намеренно содействовал совершению преступлений. Однако Борисов уже скончался. Ни один представитель Грузии не был привлечён к ответственности Гаагским судом.



Грузия также выиграла у России в Европейском суде по правам человека (ECHR) в межгосударственных делах о войне августа 2008 года и продолжающейся оккупации.







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