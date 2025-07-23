Сегодня в Тбилиси состоится концерт Джастина Тимберлейка

23.07.2025 10:19





Сегодня мировая суперзвезда Джастин Тимберлейк проведет концерт в Тбилиси. Информацию распространяет «Блэк Си Арена».



По информации организаторов, выступление суперзвезды перед грузинскими слушателями состоится сегодня на стадионе «Динамо Арена» в 21:30 по местному времени.



«В рамках Starring Georgia грузинский слушатель уже избалован выступлениями звезд мирового уровня, однако Джастин Тимберлейк это другая страница истории поп-музыки, его концерт обязательно должен был частью нашего проекта», - говорится в заявлении организаторов.



Джастин Тимберлейк является исполнителем музыки в жанре поп- и ритм-энд-блюз, автором текстов песен, танцором и актером. Популярность он приобрел будучи солистом «бойбенда» - 'N Sync. В 2002 году он выпустил свой дебютный альбом Justified, который в масштабе всего мира разошелся в количестве более 7 миллионов экземпляров. Он также является обладателем 10 наград «Грэмми» и номинантом на «Оскар».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





