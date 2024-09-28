

ЦИК требует разъяснений от администрации президента

28.09.2024 19:08





Избирательная администрация откликается на заявление администрации президента Грузии касательно открытия избирательных участков за рубежом, в котором прозвучали необоснованные и дискредитирующие обвинения в адрес избирательной администрации.



Заявление об этом публикует ЦИК.



Согласно заявлению, администрация президента обвиняет избирательную администрацию в принятии дискриминационного решения, тем самым способствуя той дискредитационной кампании, которую осуществляют заинтересованные лица против ведомства.



«Избирательная администрация обращается к администрации президента с просьбой разъяснить общественности ту конкретную норму или процедуру законодательства, которая была нарушена Центральной избирательной комиссией при создании избирательных участков за рубежом, назвать аргументы, на основании которых считают решение ЦИК дискриминационным.



Избирательная администрация неоднократно в рамках встреч различного формата разъясняла представителям администрации президента и лично президенту те регуляции, которые предусмотрены законом в отношении открытия избирательных участков за рубежом. Соответственно, им хорошо известно, что избирательные участки за рубежом создаются на основании данных, предоставленных Министерством иностранных дел. Именно при строгом соблюдении законодательства на заседании ЦИК 26 сентября было создано 60 избирательных участков в 42 странах. Участки созданы везде, где для этого имелись законные основания. Преподнесение правовых решений дискриминационно - это не что иное, как целенаправленная дискредитация ведомства и нанесение ущерба избирательному процессу.



Администрация президента упустила виду одну важную деталь, если бы не тщательное соблюдение требований закона рядом членов ЦИК, из-за политически мотивированной позиции некоторых членов ЦИК более 65 тысяч избирателей в 42 странах остались бы без возможности проголосовать. Однако, как видно из заявления, для администрации президента более приемлема незаконная, но политически мотивированная позиция, чем соблюдение закона», - говорится в информации, опубликованной ЦИК.





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