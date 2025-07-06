Мэрия Цаленджиха: мы бойкотируем выборы — это не выборы, а российская спецоперация

06.07.2025 20:31





«Наш выбор — бойкот. Наша позиция — неизменна!» — с таким заявлением выступила мэрия Цаленджихского муниципалитета, подчеркивая, что в условиях, когда грузинская государственность и европейское будущее страны оказались под угрозой, участие в выборах легитимизирует антидемократическую повестку.



По мнению представителей мэрии, так называемые местные выборы, назначенные на 4 октября, «представляют собой очередную российскую спецоперацию против грузинской государственности и западного курса». Поэтому:



Мэрия:

• отказывается сотрудничать с политическими силами и кандидатами, намеренными участвовать в этих выборах;

• присоединяется к требованиям общества и политзаключённых, призывающих бойкотировать процесс;

• заявляет, что участие в выборах означает предательство интересов страны и тех, кто борется за свободу с риском для жизни.



В заявлении подчёркивается, что:

• Избирательные списки и устройства контролируются правящей партией («Грузинская мечта»);

• Электронные технологии используются в качестве инструмента фальсификаций и запугивания избирателей;

• Любое участие оппозиции приведёт лишь к её поражению, усилению общественного разочарования и легитимации власти «Мечты».



«Говорить о победе в каком-либо отдельном городе бессмысленно — это ловушка, участие в которой лишь подкрепляет легитимность режима. Оппозиция таким образом не выигрывает, а проигрывает».



В мэрии подчёркивают, что ведущей политической силой в Цаленджихе остаётся «Единое национальное движение», и что муниципалитет останется верен западным ценностям и не будет создавать режиму ни комфорта, ни иллюзии легитимности.

Заявление опубликовано на фоне продолжающихся протестов и призывов к бойкоту выборов в Грузии, а также на фоне политических репрессий и заключения оппозиционных лидеров.





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