

Президент: Грузинский народ знает, что склонение головы не приносит мира, не способствует сосуществованию с Россией в регионе

01.10.2024 19:45





Мы находимся на другой стороне медали – пока Украина испытывает военную агрессию, мы переживаем другой тип агрессии, это гибридная война, пропаганда, всевозможное давление, страх, который используется, натиск. У нас есть этот «российский закон», который сейчас действует и пытается оказать давление на гражданское общество, запретить его, и именно это находится под угрозой на этих выборах, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на Варшавской конференции по безопасности.



Вместе с тем, по словам президента, она верит в грузинское общество, пережившее немало давления и страх, что к моменту выборов его воля превзойдет те угрозы, которые существуют сейчас.



«Я верю, что к моменту выборов воля грузинского народа преодолеет эти угрозы, которые вполне реальны. Я не могу их недооценивать, они вполне реальны, но я уверена, что сила грузинского народа, который прошел через немалое давление, страх и борьбу, чтобы защитить свою независимость и европейское будущее, преодолеет и это.



У Грузии большой опыт в связи с Россией до 2014 года, и до 2008 года – это началось в 1921 году, то же самое повторилось и после обретения независимости в 1991 году. Итак, грузинский народ знает, что склонение головы не приносит мира, не способствует какому-либо сосуществованию с Россией в регионе и что это не работает. Есть люди, которые поддерживают такую ​​политику, но это очень небольшая группа людей, которые больше окружены властью из-за привилегий, коррупции, давления, компромиссов. Мы находимся в ситуации, когда наблюдаем повторение российского modus operandi, и российский закон является признаком этого. Поскольку власть уже не в состоянии мобилизовать сторонников, она пытается давить на общество разными методами, разными законами, но опять же, я уверена в нашем обществе, потому что у нас достаточно исторического опыта, чтобы знать, где наше будущее», - заявила Саломе Зурабишвили.





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