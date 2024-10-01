

Президент Грузии посоветовала Саакашвили дождаться справедливой судебной системы

01.10.2024 22:56





Осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стоит дождаться новой, более справедливой, чем нынешняя, судебной системы в стране. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили.



"Продолжается несколько судебных дел [в отношении Саакашвили]. Сегодня не может быть ничего справедливого в грузинской судебной системе. Он должен дождаться следующей [судебной системы]", - заявила Зурабишвили на международном форуме по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве, отвечая на вопрос модератора о том, будет ли справедливым суд в отношении Саакашвили.



Говоря о судебной системе в Грузии, Зурабишвили также отметила, что реформу в этой сфере подразумевает инициированная ей хартия, которую подписали оппозиционные лидеры. Документ содержит законодательные изменения и реформы, которые президент и оппозиция считают приоритетными в случае поражения на предстоящих 26 октября парламентских выборах правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".



Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,3 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему предъявили новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья экс-президента доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится по настоящее время.



Заседания суда по возбужденным в отношении Саакашвили делам проводятся периодически, в основном на них заслушивают свидетелей. Сам Саакашвили подключается к процессам дистанционно - ему предоставляется слово по видеосвязи в начале заседаний. Свое включение Саакашвили использует для политических заявлений. Сами заседания проходят уже без его участия.





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