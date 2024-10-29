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Еврокомиссия завтра оценит прогресс стран-кандидатов в ЕС на пути к членству
29.10.2024 11:21
По информации Financial Times, Еврокомиссия завтра оценит прогресс, достигнутый странами-кандидатами в ЕС на пути к членству.
Никаких важных решений не ожидается. Как пишет влиятельное британское издание, в докладе комиссии будет упомянут определенный прогресс Украины и Молдовы, хотя официально Брюссель не будет давать рекомендации по ускорению процесса вступления в ЕС.
По информации Financial Times, Еврокомиссия пока не давала конкретных рекомендаций относительно текущей ситуации в Грузии.
«Вчера пресс-секретарь призвал власти Тбилиси быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения, наблюдавшиеся в ходе выборов, однако отметил, что пути решения этой ситуации остаются за государствами-членами Евросоюза», — пишет Financial Times.
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