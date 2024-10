Еврокомиссия завтра оценит прогресс стран-кандидатов в ЕС на пути к членству

29.10.2024 11:21





По информации Financial Times, Еврокомиссия завтра оценит прогресс, достигнутый странами-кандидатами в ЕС на пути к членству.



Никаких важных решений не ожидается. Как пишет влиятельное британское издание, в докладе комиссии будет упомянут определенный прогресс Украины и Молдовы, хотя официально Брюссель не будет давать рекомендации по ускорению процесса вступления в ЕС.



По информации Financial Times, Еврокомиссия пока не давала конкретных рекомендаций относительно текущей ситуации в Грузии.



«Вчера пресс-секретарь призвал власти Тбилиси быстро, прозрачно и независимо расследовать нарушения, наблюдавшиеся в ходе выборов, однако отметил, что пути решения этой ситуации остаются за государствами-членами Евросоюза», — пишет Financial Times.





