Кобахидзе: Уверен, что победа Трампа обеспечит перезапуск наших отношений

06.11.2024 12:36





Дональда Трампа с «решительной победой» на президентских выборах поздравляет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Я уверен, что руководство президента Трампа будет способствовать миру во всем мире и в нашем регионе, а также обеспечит перезапуск американо-грузинских отношений», – написал он в соцсети X.



Congratulations to President @realDonaldTrump on His decisive victory in the election. I am confident that President Trump’s leadership will promote peace globally and in our region as well as ensure restart in 🇺🇸-🇬🇪 relations.



— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) November 6, 2024

В «Грузинской мечте» рады «победе традиционных ценностей» в США, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.



«Мы хотим отреагировать на текущие или завершенные выборы в нашей стратегической и дружественной стране. Мы очень рады, что мир и традиционные ценности побеждают и в США. В остальном, когда будут официально объявлены результаты, другие лидеры также сделают заявление», – сказал Мдинарадзе.



С победой на выборах Трампа уже поздравили президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сальвадора Найиб Букеле.



Дональд Трамп лидирует во всех семи так называемых колеблющихся штатах, от которых, по мнению аналитиков, зависит победитель президентских выборов.





