

ЦИК Грузии может уже завтра объявить окончательные результаты выборов

15.11.2024 23:01





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии уже завтра может объявить окончательные результаты парламентских выборов. На 11:00 16 ноября назначено заседание ЦИК, сообщает оппозиционный телеканал Pirveli.



Члены комиссии получили уведомление от администрации сегодня вечером. В оповещении не была указана повестка.



Критики властей называют действия ЦИК «логичными». Они указывают, что завтра организовать масштабную протестную акцию будет проблематично. Тысячи людей уехали из города в Батуми, завтра там пройдет футбольный матч Грузия-Украина.



Тем не менее, митинг у главного офиса ЦИК в районе Дигоми уже анонсировали.



«Завтра ЦИК подведет окончательный протокол. Еще и футбол, и они надеются, что так прокрадутся. Затра перед ЦИК — место сбора и борьбы. В 11 часов!», — написала представительница «Единства — Национального движения» Хатия Деканоидзе на своей странице в фейсбуке.



Никаких юридических препятствий для объявления результатов уже нет. Сегодня Тбилисский апелляционный суд завершил рассмотрение последних жалоб оппозиции и местных наблюдателей. Заседание проходило без устных слушаний – истцы не присутствовали, они не могли предоставить ​​ свои доказательства или аргументы.

Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Заявители требовали, чтобы почти все итоговые протоколы окружных избирательных комиссий признали недействительными из-за нарушения тайны голосования. Тбилисский городской суд отказал им 14 ноября.



Согласно закону, избирательная администрация должна объявить окончательные результаты выборов не позднее 21 ноября. На десятый день после подведения итогов обязан собраться парламент нового созыва.





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