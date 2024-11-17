Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Участники акции «Верни свой голос» перекрыли дорогу на проспекте Руставели


17.11.2024   23:39


В связи с акцией перед парламентом Грузии перекрыто движение транспорта на проспекте Руставели.

Участники акции «Верни свой голос» не признают результаты выборов 26 октября и требуют назначения повторных выборов.

К акции присоединились лидеры оппозиционных партий и студенты различных вузов.

Участники митинга развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания, свой протест они выражают свистом и криками. Возле парламента также установлен специальный экран. Организаторы в ближайшее время обратятся к участникам акции.

На месте мобилизованы полиция и бригады скорой помощи.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна