

Участники акции «Верни свой голос» перекрыли дорогу на проспекте Руставели

17.11.2024 23:39





В связи с акцией перед парламентом Грузии перекрыто движение транспорта на проспекте Руставели.



Участники акции «Верни свой голос» не признают результаты выборов 26 октября и требуют назначения повторных выборов.



К акции присоединились лидеры оппозиционных партий и студенты различных вузов.



Участники митинга развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры различного содержания, свой протест они выражают свистом и криками. Возле парламента также установлен специальный экран. Организаторы в ближайшее время обратятся к участникам акции.



На месте мобилизованы полиция и бригады скорой помощи.





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