

«Порошок в воде для водомётов превратился в оружие» — врач

13.12.2024 15:38





«Для разгона акций протеста используют два средства — водометы и слезоточивый газ. На самом деле «газ» — это неправильное название. Это порошок, который может быть распылён или растворён в воде. Обычно его растворяют в малом количестве воды, но сейчас его используют в больших резервуарах, и потом под давлением распыляют на демонстрантов. По сути, было создано новое оружие, последствия применения которого предсказать невозможно», — заявил Гия Камкамидзе, врач, аллерголог-иммунолог.



Эти слова врач произнес 6 декабря во время выступления на Общественном вещателе. В своей речи он подчеркнул, что в стране наметился кризис общественного здравоохранения, поскольку отсутствует точная и прозрачная информация, кроме сухой статистики.



По мнению врача, информация о химических веществах, используемых на акциях протеста, должна предоставляться Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению (NCDC). Граждане должны получать эту информацию в постоянном режиме.



До настоящего времени (12 декабря) NCDC сделал только одно заявление в контексте акций протеста, которое касалось публикации в LinkedIn. В этом заявлении Центр опроверг информацию, распространённую на LinkedIn, где утверждалось:

— «Национальный центр контроля заболеваний сообщает, что у нас полно коррумпированных молчаливых людей, членов «Грузинской мечты», агентов, и наш менеджмент также молчит из-за подаренного им Бидзиной имущества».

NCDC подчеркнул, что это не является их официальным заявлением.



Гия Камкамидзе утверждает, что порошок, растворённый в воде, по сути, является новым оружием, долгосрочные последствия применения которого неизвестны.



«Этого не знают даже силовые структуры. Министерство здравоохранения тоже не осведомлено и молчит. Общественное здравоохранение вообще не высказывается. Поэтому этот химический раствор является непредсказуемым и нерегулируемым. Даже те, кто применяет его — полицейские и спецназовцы — находятся под угрозой. Но поскольку они защищены своим снаряжением, их риск ниже.



Когда это средство используется не против небольшой непокорной группы, а против 100–200 тысяч человек, ситуация меняется кардинально.



Среди протестующих могут быть люди с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких или сердечными патологиями. В таких условиях высока вероятность серьёзных последствий», — отметил врач.



Он также подчеркнул, что химические вещества для разгона акций должны применяться только против небольших групп, если они не подчиняются приказам, и только после того, как исчерпаны все другие средства.



«Массовое использование таких средств полностью меняет ситуацию. Кроме того, методика применения — например, целенаправленный обстрел людей химическими гранатами, как это происходило у театра Руставели, — недопустима. Где анализ последствий? Никто этого не изучает. Это непредсказуемо.



Наша, врачебная, позиция такова: использование химических веществ должно быть полностью прекращено, потому что наши силовые структуры либо не понимают правил, либо сознательно их нарушают. Это происходит ежедневно, и это преступление.



Также преступлением является использование этих средств в закрытых помещениях. Мы видим, как они распыляются в подъездах. Есть данные, что это вещество применялось в транспортных средствах, где содержались задержанные. Там и так находились травмированные люди с повреждёнными дыхательными путями, и их подвергали дополнительному воздействию.



В больших концентрациях это вещество накапливается и превращает пространство в своего рода газовую камеру, аналогичную тем, что использовали фашисты. Это попытка лишить жизни.



Это преступление, которое мы наблюдаем в прямом эфире и на экранах телевизоров, и этому есть множество доказательств», — заявил Гия Камкамидзе.



Он также отметил, что перцовые баллончики применяются с нарушением протоколов.



«Куртки, которые намокают от водомётов, становятся красными, потому что в воде содержится так называемый перцовый спрей. Это средство из группы слезоточивых веществ, и его нельзя применять таким образом», — добавил врач.

Гия Камкамидзе задаёт вопросы Министерству здравоохранения и Национальному центру общественного здравоохранения.



«Я работал в Америке и Франции. Забастовки есть везде, особенно во Франции. Но такого некультурного использования химических веществ я нигде не видел.



Последствия применения этих веществ чётко прописаны в инструкциях силовых ведомств. Это написано на первой странице.



Химические вещества, используемые на Руставели, воздействуют на людей не только в течение 15–30 минут после распыления, но и позже, когда, кажется, что их действие завершилось.



Позже это может привести к отёку легких, постоянным повреждениям дыхательной системы, которые сохраняются годами. Может развиться глаукома, что может привести к слепоте. Все это нас ждёт впереди.



Когда была пандемия, я часто выступал на вашем канале. Мы столкнёмся с теми же проблемами.



Наша профессиональная честность не позволяет молчать. Мы не революционеры. Мы просто те, кто требует европейского пути.



Да, вы можете быть несогласны и направлять страну к России. Но это не значит, что вы должны отравлять свой народ, ломать его и калечить», — заключил врач Гия Камкамидзе.







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