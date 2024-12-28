|
|
|
Почему США не включили Иванишвили в «список Магнитского» - мнение экономиста
28.12.2024 19:15
«Без тостов и патетики» главный экономист НПО Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе пояснил санкции, введённые против основателя и почетного председателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили.
«Министерство финансов США включило Бидзину Иванишвили в санкционный список лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), категории SDN.
Санкции индивидуальны: под них попал только Бидзина Иванишвили, члены его семьи не затронуты.
Санкции предусматривают замораживание его активов в США и прекращение любых связанных с ними транзакций
Одновременно с введением санкций OFAC издало лицензию, согласно которой санкции не распространяются на компании, принадлежащие Иванишвили. Однако ограничения касаются возможных транзакций, связанных с Россией, и финансовых последствий спора с Credit Suisse», – пишет Намчавадзе.
Введенные ограничения содержат предупреждение о риске вторичных санкций, продолжает экономист:
«Это означает, что любые физические или юридические лица, которые будут осуществлять какие-либо транзакции с Иванишвили, рискуют быть заблокированными США (лишение доступа к финансовым ресурсам США, доллару, американским компаниям и услугам)».
Намчавадзе поясняет, почему Иванишвили не включили в санкционный «список Магнитского»:
«Список Магнитского является крайне жёстким инструментом, который имеет карательный характер. Его цель – не изменить поведение санкционированного лица, а наказать его навсегда.
Санкции OFAC дают Иванишвили возможность выйти из-под санкций, если он изменит своё поведение.
Санкции против Иванишвили не являются полными. OFAC оставило пространство для дальнейших шагов, включая распространение санкций на его компании, членов семьи и деловых партнёров.
Поэтому заявления о том, что Иванишвили «уничтожили» или «похоронили», являются ложными.
Подход является постепенным, что правильно. США сохранили рычаги воздействия, чтобы при продолжении репрессий и антизападной политики ужесточить санкции.
Перспективы ужесточения значительные. Например, может дойти до того, что из (торгового центра) Galleria Tbilisi уйдут бренды из-за опасений перед санкциями.
Вместо художественно-литературных преувеличений лучше распространять точную информацию. Возможно, самому санкционированному рассказывают что-то совсем другое».
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, легитимность которого не признают президент Саломе Зурабишвили и оппозиция, прокомментировал санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Бидзины Иванишвили. Кобахидзе заявляет, что Иванишвили уже де-факто находился под санкциями, и тот факт, что эта мера была принята, «не имеет никакого значения».
Неизвестно, какая часть состояния миллиардера все еще находится на Западе. Ранее сообщалось, к примеру, что он вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка.
По информации Bloomberg, состояние Иванишвили за последний год увеличилось на $1 млрд и составляет $7,6 млрд.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна