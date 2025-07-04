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В селе Кумиси выявлен нелегальный молочный цех — изъяты продукты и сырьё


04.07.2025   19:46


В селе Кумиси Гардабанского муниципалитета инспекторы регионального управления Национального агентства продовольствия Грузии (NFA) по Квемо-Картли выявили незарегистрированное предприятие по переработке молочной продукции.

Согласно официальной информации, индивидуальный предприниматель И.С. осуществлял переработку молока и производство сыра без регистрации в реестре экономической деятельности и без получения соответствующего признания от агентства.

Во время проверки были выявлены множественные критические нарушения санитарных норм. В результате:
• Изъяты и опечатаны готовая продукция — сливочное масло и сыр сулгуни;
• Обнаружены большие объёмы пальмового масла;
• Конфисковано 40 мешков сухого молока.

Владелец предприятия был оштрафован в соответствии с законодательством, а производственный процесс приостановлен.

Агентство подчёркивает, что активно продолжает проверки по всей стране. Только в этом году в Грузии было выявлено 29 нелегальных перерабатывающих предприятий, из них 18 — в регионе Квемо-Картли.

Контроль за подобной продукцией важен для безопасности здоровья потребителей, особенно в свете использования дешёвых заменителей и отсутствия элементарных гигиенических условий на нелегальных производствах.


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