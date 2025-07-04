В Тбилисском городском суде прошло заседние по делу о контрабанде наркотиков гражданкой Великобритании

04.07.2025 19:57





В Тбилисском городском суде прошло заседания по резонансному делу о контрабанде наркотиков.



18-летняя Белла Мэй Калли, гражданка Великобритании, которую семья разыскивала в Таиланде с 5 мая, была задержана правоохранителями в аэропорту Тбилиси 11 мая по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе большого количества наркотиков. В ее багаже было обнаружено 12 килограммов «марихуаны» и 2 килограмма «гашиша».



На прошедшем судебном заседании стало известно, что Белле Мэй Калли исполнилось 19 лет в исправительном учреждении Грузии. Она находится на 18-ой неделе беременности. Несмотря на ходатайство ее адвоката о смягчении приговора до залога в 50 000 лари и освобождении из зала суда, 1 июля судья Тбилисского городского суда Лела Каличенко оставила Беллу Мэй под стражей. Предварительное слушание в зале Тбилисского городского суда освещали британские СМИ - BBC, Mirror, Daily Mail, Times.



Белла Мэй не признает себя виновной. Она говорит, что «совершила преступление неумышленно»:



«Я не хотела этого делать, меня заставили это сделать под давлением и пытками, я просто собиралась путешествовать, я любвеобильный человек, учусь в университете, я студентка, я освоила профессию медсестры. Я просто собиралась путешествовать, и со мной случилось что-то плохое. Может быть, вам стоит также учесть, что я прошла тест на наркотики, и в моем организме ничего не нашли».



Адвокат Беллы Мэй, - Малхаз Салакая, основываясь на протоколе показаний и материалах дела, говорит, что девушку, прибывшую в Грузию из Таиланда, пытала и вынудила привезти в страну чемодан полный наркотиков, преступная группировка.



Слушание дела по существу начнется 10 июля в Тбилисском городском суде. В случае признания гражданки Великобритании виновной, ей грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





