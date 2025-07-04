Шахтеры из Чиатуры голодают 16 дней в знак протеста против ареста коллег

04.07.2025 18:56





Голодовка продолжается с 16 июня. Шахтеры требуют освобождения задержанных. Сегодня одному из голодающих, Мирзе Лоладзе, стало плохо и потребовалась помощь врачей.



Детали. У троих голодающих, в том числе у Лоладзе, зашиты рты. Двое из них — Мирза Лоладзе и Тариэл Микацадзе — проводят сухую голодовку и отказываются от помощи врачей.



Лоладзе сегодня не согласился выпить воду с сахаром. «Поверьте, пожалуйста, это не значит, что вы прекращаете голодовку, это просто необходимо, чтобы поддерживать жизнь», — говорил шахтеру врач. Разговор транслировали в фейсбуке.



Контекст. Четверым шахтерам — лидерам забастовочного движения на чиатурских шахтах —предъявлены уголовные обвинения. Им вменяют избиение директора одной из шахт.



Шахтеры из Чиатуры протестуют уже несколько месяцев. В октябре 2024 года стало известно, что компания «Грузинский марганец» полностью останавливает производственный процесс в Чиатуре. Тогда «Грузинский марганец» планировал разработать план по выходу из кризиса в течение четырех месяцев, сохранив на это время зарплату для сотрудников в размере 60 %. Шахтеры говорят, что компания не выполнила эти обещания.





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