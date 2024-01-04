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Сборную Грузии по баскетболу будет тренировать Александр Дзикич
04.01.2024 15:34
Сборную Грузии по баскетболу будет тренировать сербский специалист Александр Дзикич.
52-летний специалист, названный лучшим тренером лиги Израиля 2023 года и начавший нынешний сезон в иерусалимском «Хапоэле», несколько дней назад покинул израильский клуб и будет работать только в сборной Грузии.
После работы в сборной Грузии с 2015 года, с завершением прошлого чемпионата мира, срок контракта с греческим специалистом Илиасом Зуросом истек, соответственно, должность главного тренера нашей сборной с сентября оказалась вакантной.
Федерация баскетбола Грузии вела переговоры с Александром Дзикичем несколько месяцев, в ходе которых были согласованы и скорректированы многие детали. В конечном итоге все решилось в соответствии с интересами нашей сборной, и, после расставания с иерусалимским «Апоэлем», сербский тренер возглавил сборную Грузии.
Анатолий Бойса и Манучар Маркоишвили будут помощниками Александра Дзикича в сборной Грузии, которые в последние годы работали на этой должности вместе с Илиасом Зуросом в сборной. Бойса — главный тренер клуба «Рустави» в Суперлиге Грузии, а Маркоишвили — помощник Саши Обрадовича в клубе Евролиги «Монако».
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