|
|
|
Россиянка похитила 800 лотерейных билетов, но так ничего и не выиграла
08.02.2024 21:23
В Торжке Тверской области полиция задержала продавщицу ларька, похитившую лотерейные билеты на 165 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Сотрудники точки продаж лотерейных билетов выявили недостачу во время инвентаризации и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что кражу совершила 19-летняя сотрудница магазина.
По их версии, в первые дни работы в ларьке девушка стала свидетельницей крупного выигрыша одного из покупателей и решила тоже поучаствовать в лотерее. Для этого она взяла несколько билетов, но не заплатила за них. В течение следующих рабочих дней продавщица продолжала присваивать билеты. Выиграть ей не удалось.
Ранее сообщалось, что следователь МВД возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя станицы Преображенской Волгоградской области, который украл выигрыш в лотерею на сумму 2,7 миллиона рублей.
Лента.ру
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна