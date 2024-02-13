

За 10 месяцев 2023 года различного вида финансовая помощь была оказана 180 эмигрантам

13.02.2024 11:52





За 10 месяцев 2023 года, с 1 января по 23 октября, в рамках «Программы реинтеграционной помощи вернувшимся мигрантам» различные виды финансовой помощи оказаны 180 мигрантам.



Как сообщают в Агентстве по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средств существования, в рамках программы для вернувшихся на родину мигрантов предусмотрено финансирование следующих сервисов: медицинское обслуживание, содействие профессиональному обучению, обеспечение временного жилья и различные инициативы, ориентированные на самозанятость.



По информации агентства, с 1 января 2023 года по 1 октября 2023 года в программе зарегистрировано 847 вернувшихся мигрантов, из них 83 не соответствовали установленным критериям.



Кроме того, согласно предоставленной информации, общий бюджет программы составляет 650 000 лари, а сумма финансирования, определенная для каждого бенефициара, не должна превышать 4 000 лари.



«Помимо оплаты медицинских расходов, содействия профессиональному обучению и обеспечения временного жилья, для вернувшихся мигрантов финансируются различные инициативы, ориентированные на самозанятость (в том числе сельскохозяйственные, ремесленные, пекарско-кондитерские и другие). Бенефициары должны использовать полученные в рамках финансирования предметы по назначению, в соответствии с целями, указанными в проекте», - сообщают в агентстве.





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