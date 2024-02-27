

Сможет ли баскетбольная сборная Грузии попасть на ЧЕ 2025?

27.02.2024 19:37









До начала квалификационного этапа ( кэ) ЧЕ 2025 мало кто из поклонников сборной Грузии сомневался в том, что наша национальная команда сможет завоевать право играть на ЧЕ 2025, но после двух первых матчей кэ у части болельщиков и специалистов возник вопрос – а сможет ли сборная Грузии в шестой раз попасть на ЧЕ. 23 февраля наша сборная неожиданно для многих проиграла выездной матч с Данией со счетом 69:75. Игра прошла в г. Нестведе , три периода лидировала сборная Грузии, ведя в счете в 6-10 очков, иногда в 11-13 очков, но в последнем периоде хозяева сумели перехватить инициативу и победить.





Матч с Сербией



26 февраля сборная Грузии в новом Дворце Спорта в Тбилиси, построенном в 2020-2021 годах, в присутствии почти 9 тысяч зрителей проиграла многоопытной сборной Сербии, которая считается фаворитом группы (G) кэ ЧЕ 2025. В этой группе также выступает сборная Финляндии, но она как одна их хозяек ЧЕ 2025 автоматически получила право играть на первенстве континента , поэтому из группы G в ЧЕ выйдут две лучшие команды кроме Финляндии.



Сборная Сербии считается одной из сильнейших сборных Европы и мира, исходя из нынешнего состава национальной команды этой страны немногие поклонники сборной Грузии надеялись на нашу победу в матче 26 февраля , хотя ранее в 6 личных встречах этих сборных по три победы одержали обе команды.Но это история, а нынешняя сборная Сербии по своей силе и составу сильнее сборной Грузии, хотя часть поклонников нашей команды верила в возможность победы в матче 26 февраля, но увы.



Сборная Грузии в течение всего матча сражалась , отыгрывалась, сокращала разрыв в счете до минимума и в матче были моменты, когда собравшиеся в зале 9 тысяч зрителей надеялись на то, что наша команда сможет сотворить чудо и победить, но.... Наиболее результативными в сборной Грузии были капитан команды Торнике Шенгелия(19 очков) и Джо Томассон (13 ), по 6 очков нашей команде принесли Георгий Цинцадзе и Бека Бурджанадзе. Следует выделить полезную и грамотную игру дебютанта сборной Георгия Очхикидзе, который как и в выездном матче с Данией, в игре с Сербией был одним из лучших в нашей команде. В игре 26 февраля Очхикидзе принес сборной 5 очков, 3 голевых паса, 2 подбора под щитом, 2 перехвата и 0 потерь мяча. Следует отметить, что 5 очков он принес сборной в результате двух точных бросков- двухочкового и трехочкового, он бросил два раза и оба раза попал в кольцо.



Джикич о матче с Сербией



На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии 52-летний сербский специалист Александер Джикич отметил, что в «этой игре у Грузии было немало хороших моментов». «Наши баскетболисты очень старались, но в то же время отмечу, что одно старание и мобилизация на игру недостаточны для того, чтобы победить такую опытную команду как сборная Сербии»,- сказал он. Джикич в то же время был критичен в отношении нескольких игроков сборной Грузии. «Сейчас в силу ряда факторов не буду называть фамилии, но некоторые баскетболисты не смогли показать ту игру, которая нужна сборной Грузии»,- заявил главный тренер.



Джикич с января с.г. является главным тренером национальной сборной Грузии. Он сменил на этом посту греческого специалиста Ильяса Зуроса, который работал главным тренером нашей команды в 2016-2023 годах. 14 февраля с.г. ФБГ официально представила журналистам Александра Джикича как главного тренера национальной сборной, проведя специальную пресс-конференцию в гостинице «Тбилиси мариотт».



Президент ФБГ, популярный в прошлом баскетболист Виктор Саникидзе на пресс-конференции 14 января рассказал о ходе переговоров с А. Джикичем, который до назначения на пост главного тренера сборной Грузии успешно работал в израильском клубе «Хапоэль» Иерусалим (в 2022-2023 гг). «В силу ряда обьективных обстоятельств переговоры были непростые, но важно то, что было достигнуто согласе по всем вопросам и Джикич будет работать главным тренером сборной Грузии»- сказал Саникидзе.



Как сообщила ФБГ, контракт с Джикичом рассчитан на период с января 2024 по сентябрь 2025 года, а после ЧЕ 2025 стороны обсудят возможности продления или прекращения контракта с учетом выступления сборной Грузии на ЧЕ.



Дебют Томассона и проводы Цинцадзе



В составе сборной Грузии в февральских матчах впервые сыграл новый натурализованный американец 30-летний Джо Томассон, он недавно получил паспорт гражданина Грузии и право выступать за нашу национальную команду. До этого за сборную Грузии выступал ( в 2019-2023 гг) Тэд Макфаддэн.



На пресс-конференции 14 января В. Саникидзе сказал, что «процесс выбора кандидата в сборную Грузии из числа иностранных баскетболистов весьма непростой». «Мы выбрали Джо Томассона, об его классе свидетельствует и то, что он недавно приглашен в команду «Маккаби» Тель-Авив, выступающую в Евролиге»-сказал Саникидзе.



Матчи 23 и 26 февраля стали последними играми 38-летнего Георгия Цинцадзе за национальную сборную, за которую он выступал 20 лет-с 2004 года. «По количеству проведенных за национальную сборную Грузии матчей ( 215 игр- прим. автора) Г.Цинцадзе является абсолютным рекордсменом нашей страны среди сборных в командных видах спорта»,- сообщила ФБГ.







Турнир в Риге и Олимпиада в Париже



Матчи 23 и 26 февраля были важны для сборной Грузии не только с точки зрения турнирной таблицы кэ ЧЕ 2025 и завоевания права еще раз выступит на ЧЕ , но и в плане подготовки к предстоящим в начале июля текущего года в Риге матча кэ Олимпийских Игр 2024 . В Риге соперниками сборной Грузии в группе А будут сборные Латвии и Филиппин (матчи пройдут 3 и 5 июля) , в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) кэ Олимпийских Игр (Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.



Т.е., для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж, необходимо выиграть этот кэ в Риге. Это очень сложная задача, сейчас трудно сказать сможет ли сборная Грузии выполнить эту задачу, но мы надеемся на то, что наша команда будет сражаться до конца для достижения этой цели.Следует также отметить, что на важнейшем для нас турнире в Риге за сборную Грузии получат возможность сыграть Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили , которые выступают за клубы НБА (соответственно за «Орландо Мэджик» и «Сан-Антонио Сперс») . Их, как и других игроков –баскетболистов сборных разных стран Европы по регуляциям НБА не отпускают на матчи сборных в разгар сезона в НБА , а дают им возможность выступать за сборные в период с июля по сентябрь. А Битадзе и Мамукелашвили в состоянии усилить игру нашей национальной команды. Кстати, в марте с.г. Джикич намерен побывать в США с целью увидеть игру Битадзе и Мамукелашвили, а также ряда наших игроков в студенческих клубах США.





Тенгиз Пачкория, специально для «



Фото 1. Матч Грузия-Сербия

Фото 2. Проводы Г.Цинцадзе

Фото Хатуны Габиташвили

Поклонникам спорта хорошо известно, что национальная баскетбольная сборная Грузии 5 раз выступала на Чемпионатах Европы ( 2011, 2013, 2015, 2017 и 2021/2022 ). Следующее первенство континента пройдет в конце августа –первой половине сентября 2025 года в Кипре, Польше, Латвии и Финляндии, на ЧЕ 2025 выступят 24 сборные.До начала квалификационного этапа ( кэ) ЧЕ 2025 мало кто из поклонников сборной Грузии сомневался в том, что наша национальная команда сможет завоевать право играть на ЧЕ 2025, но после двух первых матчей кэ у части болельщиков и специалистов возник вопрос – а сможет ли сборная Грузии в шестой раз попасть на ЧЕ. 23 февраля наша сборная неожиданно для многих проиграла выездной матч с Данией со счетом 69:75. Игра прошла в г. Нестведе , три периода лидировала сборная Грузии, ведя в счете в 6-10 очков, иногда в 11-13 очков, но в последнем периоде хозяева сумели перехватить инициативу и победить.26 февраля сборная Грузии в новом Дворце Спорта в Тбилиси, построенном в 2020-2021 годах, в присутствии почти 9 тысяч зрителей проиграла многоопытной сборной Сербии, которая считается фаворитом группы (G) кэ ЧЕ 2025. В этой группе также выступает сборная Финляндии, но она как одна их хозяек ЧЕ 2025 автоматически получила право играть на первенстве континента , поэтому из группы G в ЧЕ выйдут две лучшие команды кроме Финляндии.Сборная Сербии считается одной из сильнейших сборных Европы и мира, исходя из нынешнего состава национальной команды этой страны немногие поклонники сборной Грузии надеялись на нашу победу в матче 26 февраля , хотя ранее в 6 личных встречах этих сборных по три победы одержали обе команды.Но это история, а нынешняя сборная Сербии по своей силе и составу сильнее сборной Грузии, хотя часть поклонников нашей команды верила в возможность победы в матче 26 февраля, но увы.Сборная Грузии в течение всего матча сражалась , отыгрывалась, сокращала разрыв в счете до минимума и в матче были моменты, когда собравшиеся в зале 9 тысяч зрителей надеялись на то, что наша команда сможет сотворить чудо и победить, но.... Наиболее результативными в сборной Грузии были капитан команды Торнике Шенгелия(19 очков) и Джо Томассон (13 ), по 6 очков нашей команде принесли Георгий Цинцадзе и Бека Бурджанадзе. Следует выделить полезную и грамотную игру дебютанта сборной Георгия Очхикидзе, который как и в выездном матче с Данией, в игре с Сербией был одним из лучших в нашей команде. В игре 26 февраля Очхикидзе принес сборной 5 очков, 3 голевых паса, 2 подбора под щитом, 2 перехвата и 0 потерь мяча. Следует отметить, что 5 очков он принес сборной в результате двух точных бросков- двухочкового и трехочкового, он бросил два раза и оба раза попал в кольцо.На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии 52-летний сербский специалист Александер Джикич отметил, что в «этой игре у Грузии было немало хороших моментов». «Наши баскетболисты очень старались, но в то же время отмечу, что одно старание и мобилизация на игру недостаточны для того, чтобы победить такую опытную команду как сборная Сербии»,- сказал он. Джикич в то же время был критичен в отношении нескольких игроков сборной Грузии. «Сейчас в силу ряда факторов не буду называть фамилии, но некоторые баскетболисты не смогли показать ту игру, которая нужна сборной Грузии»,- заявил главный тренер.Джикич с января с.г. является главным тренером национальной сборной Грузии. Он сменил на этом посту греческого специалиста Ильяса Зуроса, который работал главным тренером нашей команды в 2016-2023 годах. 14 февраля с.г. ФБГ официально представила журналистам Александра Джикича как главного тренера национальной сборной, проведя специальную пресс-конференцию в гостинице «Тбилиси мариотт».Президент ФБГ, популярный в прошлом баскетболист Виктор Саникидзе на пресс-конференции 14 января рассказал о ходе переговоров с А. Джикичем, который до назначения на пост главного тренера сборной Грузии успешно работал в израильском клубе «Хапоэль» Иерусалим (в 2022-2023 гг). «В силу ряда обьективных обстоятельств переговоры были непростые, но важно то, что было достигнуто согласе по всем вопросам и Джикич будет работать главным тренером сборной Грузии»- сказал Саникидзе.Как сообщила ФБГ, контракт с Джикичом рассчитан на период с января 2024 по сентябрь 2025 года, а после ЧЕ 2025 стороны обсудят возможности продления или прекращения контракта с учетом выступления сборной Грузии на ЧЕ.В составе сборной Грузии в февральских матчах впервые сыграл новый натурализованный американец 30-летний Джо Томассон, он недавно получил паспорт гражданина Грузии и право выступать за нашу национальную команду. До этого за сборную Грузии выступал ( в 2019-2023 гг) Тэд Макфаддэн.На пресс-конференции 14 января В. Саникидзе сказал, что «процесс выбора кандидата в сборную Грузии из числа иностранных баскетболистов весьма непростой». «Мы выбрали Джо Томассона, об его классе свидетельствует и то, что он недавно приглашен в команду «Маккаби» Тель-Авив, выступающую в Евролиге»-сказал Саникидзе.Матчи 23 и 26 февраля стали последними играми 38-летнего Георгия Цинцадзе за национальную сборную, за которую он выступал 20 лет-с 2004 года. «По количеству проведенных за национальную сборную Грузии матчей ( 215 игр- прим. автора) Г.Цинцадзе является абсолютным рекордсменом нашей страны среди сборных в командных видах спорта»,- сообщила ФБГ.Матчи 23 и 26 февраля были важны для сборной Грузии не только с точки зрения турнирной таблицы кэ ЧЕ 2025 и завоевания права еще раз выступит на ЧЕ , но и в плане подготовки к предстоящим в начале июля текущего года в Риге матча кэ Олимпийских Игр 2024 . В Риге соперниками сборной Грузии в группе А будут сборные Латвии и Филиппин (матчи пройдут 3 и 5 июля) , в случае занятия первого или второго места в группе наша команда выйдет в полуфинал , куда попадут также две лучшие команды из другой «рижской» группы ( группа Б) кэ Олимпийских Игр (Бразилия, Камерун и Монтенегро) . Полуфиналы состоятся 6 июля, финал - 7 июля, победитель финального матча получит право выступать на Олимпиаде в Париже.Т.е., для того, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж, необходимо выиграть этот кэ в Риге. Это очень сложная задача, сейчас трудно сказать сможет ли сборная Грузии выполнить эту задачу, но мы надеемся на то, что наша команда будет сражаться до конца для достижения этой цели.Следует также отметить, что на важнейшем для нас турнире в Риге за сборную Грузии получат возможность сыграть Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили , которые выступают за клубы НБА (соответственно за «Орландо Мэджик» и «Сан-Антонио Сперс») . Их, как и других игроков –баскетболистов сборных разных стран Европы по регуляциям НБА не отпускают на матчи сборных в разгар сезона в НБА , а дают им возможность выступать за сборные в период с июля по сентябрь. А Битадзе и Мамукелашвили в состоянии усилить игру нашей национальной команды. Кстати, в марте с.г. Джикич намерен побывать в США с целью увидеть игру Битадзе и Мамукелашвили, а также ряда наших игроков в студенческих клубах США.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online Фото 1. Матч Грузия-СербияФото 2. Проводы Г.ЦинцадзеФото Хатуны Габиташвили





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