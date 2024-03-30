

Суд определил заключение трем менеджерам Центра координации чрезвычайных ситуаций

30.03.2024 23:54





В качестве меры пресечения трем менеджерам госпитализации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, задержанным за получение взятки в особо крупном размере, Тбилисский городской суд определил заключение – сторона защиты обжалует решение в апелляционном суде.



По заявлению адвоката одного из обвиняемых Георгия Кавлашвили, определение заключения на основании обстоятельств, которые сегодня представило суду обвинение, не релевантно.



По мнению адвоката еще двух обвиняемых Давида Куталадзе, сегодняшнее решение суда не обосновано.



Что касается двух представителей «Эвекса», задержанных на факте дачи взятки, по информации прокурора по делу, вопрос о мере пресечения Тбилисский городской суд рассмотрит в ближайшие дни.



Для справки, по информации следствия, между тремя менеджерами Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи и двумя представителями одной из медицинских корпораций была заключена коррупционная сделка. Согласно договоренности, обвиняемые на основании обращения, поступившего в центр скорой медицинской помощи, путем искусственного подключения в программу электронного управления пациентами, обеспечивали то, что пациенты не госпитализировались в ближайшее медицинское учреждение, а переводились в клиники указанной медицинской корпорации.



Согласно данной коррупционной схеме, в 2020-2023 годах менеджеры "112" перечислили из упомянутой медицинской корпорации на банковский счет более 500 000 лари, которые распределили между собой. Правоохранители задержали обвиняемых 29 марта. Им предъявлено обвинение по статье 338 УК Грузии (получение взятки в особо в крупном размере должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору), что предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет. По факту дачи взятки двум бывшим сотрудникам медицинской корпорации было предъявлено обвинение по статье 339 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.





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