

Пассажирку рейса Тбилиси-Москва задержали за стриптиз во время полета

01.04.2024 15:26





Пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз на борту, приставая к мужчине рядом. Соседу пришлось досиживать полёт в кабине у бортпроводников, а девушку задержала полиция, сообщил телеграм-канал Mash.



Дама вылетела из столицы Грузии 30 марта в 13:50 рейсом авиакомпании «Азимут». Очевидцы говорят: перед посадкой перебрала джин-тоника и первое время лишь благоухала его ароматами на весь салон. Но когда «Суперджет» взлетел — расслабилась, начала оголяться и вести себя неадекватно и любвеобильно — больше всего внимания досталось попутчику в соседнем кресле. Бортпроводники и КВС пытались успокоить пассажирку, но безуспешно.



Девушку встретили внуковские полицейские и увели на беседу в отдел.



Источник: Новости - Грузия

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