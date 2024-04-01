

Улучшение диагностики: что меняется в программе скрининга рака шейки матки

01.04.2024 22:10





Грузия переходит от скрининга рака шейки матки пап-теста на тестирование Hr-HPV ДНК. Проект осуществляется при поддержке Мэрии Тбилиси.



Как пояснила Netgazeti директор Национального скринингового центра Этер Кигурадзе, новая модель скрининга осуществляется методом молекулярной диагностики (ПЦР), ставший для ряда инфекций «золотым стандартом».



«Пап-тест, который проводился до сих пор, представляет собой цитологическое исследование, и при этом исследовании выявляют повреждение шейки матки, то есть после взятия мазка можно увидеть, есть ли поражение или нет. Поражение шейки матки вызывает вирус папилломы человека, который выявляется с помощью нового теста. Разница в том, что пап-тест может обнаружить поражение, но этот тест не показывает наличие вируса в организме. С помощью новой модели папилломавирус выявляется в организме, а затем выясняется, вызвал ли этот вирус поражение или нет. По сути, пап-тест – это цитологический тест. Новый метод — ПЦР-тестирование, которое считается золотым стандартом выявления папилломавируса», — рассказала Этер Кигурадзе.



По ее словам это более точный метод диагностики. «Дальше схема та же. Если травма шейки матки выявляется методом жидкостной цитологии, в этом случае проводится углубленное исследование в виде кольпоскопии и при необходимости биопсии с морфологией», — пояснила директор Национального скринингового центра.



Согласно международным рекомендациям, скрининг по новой методике будет применяться к женщинам в возрасте от 30 до 60 лет, а женщины 25-30 лет продолжат обследоваться по старой модели.



Благодаря этому скринингу рак шейки матки можно диагностировать на ранней стадии и, соответственно, провести своевременное лечение, что может спасти жизни сотням женщин.



Тест бесплатен для всех. Для получения дополнительной информации о скрининге вы можете обратиться в скрининговый центр в Тбилиси по телефону (032) 220 35 35.







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