

Георгий Шермадини не намерен прекращать баскетбольную карьеру

12.07.2024 15:33









Автору этих строк удалось поговорить с Шермадини. Он опроверг появившиеся в социальных сетях и прессе сообщения о том, что из-за травмы якобы намерен прекратить карьеру.



«Я не намерен прекращать карьеру баскетболиста, у меня контракт с «Тенерифе» (до июня 2025 года-прим. Автора), продолжаю курс реабилитации и как только смогу, я продолжу играть за «Тенерифе» - сказал Шермадини.



На вопрос «А будете ли вы играть и за сборную Грузии» он ответил так:»Если здоровье позволит, то сыграю и за сборную Грузии в матчах квалификационного этапа ЧЕ 2025»( в ноябре 2024 года дома и в гостях с Финляндией, в феврале 2025 -дома с Данией и в гостях с Сербией- прим.автора)».



Моя беседа с Шермадини прошла в Латвии, в Озолниеки, во время перерыва спарринг-матча молодежной сборной Грузии ( U-20) со сверстниками из Украины. Наша молодежная сборная в Латвии прошла последний этап подготовки к ЧЕ (U-20) среди команд Б дивизиона, который начнется 12 июля в Румынии, в г. Питешти (детали



На вопрос «В каком качестве вы находитесь вместе с молодежной сборной Грузии» Шермадини ответил, что помогает тренернскому штабу молодежной сборной Грузии, которая 12, 13, 14 и 16 июля сыграет в Питешти матчи ЧЕ (B дивизион) с молодежными сборными Албании, Румынии, Болгарии и Эстонии.





Тенгиз Пачкория из Латвии, специально для «



Фото: Г. Шермадини и Т. Пачкория (фото из личного архива) .

Имя баскетболиста национальной сборной Грузии и испанского клуба «Тенерифе» Георгия Шермадини хорошо известно в Европе. Он является одним из самых титулованных в Европе баскетболистов Грузии. В начале мая текущего года в матче «Тенерифе» 35-летний Шермадини получил травму, из-за чего он не выступал в составе национальной сборной Грузии в прошедших в Риге (2-7 июля) матчах квалификационного этапа Олимпийских Игр 2024 .Автору этих строк удалось поговорить с Шермадини. Он опроверг появившиеся в социальных сетях и прессе сообщения о том, что из-за травмы якобы намерен прекратить карьеру.«Я не намерен прекращать карьеру баскетболиста, у меня контракт с «Тенерифе» (до июня 2025 года-прим. Автора), продолжаю курс реабилитации и как только смогу, я продолжу играть за «Тенерифе» - сказал Шермадини.На вопрос «А будете ли вы играть и за сборную Грузии» он ответил так:»Если здоровье позволит, то сыграю и за сборную Грузии в матчах квалификационного этапа ЧЕ 2025»( в ноябре 2024 года дома и в гостях с Финляндией, в феврале 2025 -дома с Данией и в гостях с Сербией- прим.автора)».Моя беседа с Шермадини прошла в Латвии, в Озолниеки, во время перерыва спарринг-матча молодежной сборной Грузии ( U-20) со сверстниками из Украины. Наша молодежная сборная в Латвии прошла последний этап подготовки к ЧЕ (U-20) среди команд Б дивизиона, который начнется 12 июля в Румынии, в г. Питешти (детали тут ) .На вопрос «В каком качестве вы находитесь вместе с молодежной сборной Грузии» Шермадини ответил, что помогает тренернскому штабу молодежной сборной Грузии, которая 12, 13, 14 и 16 июля сыграет в Питешти матчи ЧЕ (B дивизион) с молодежными сборными Албании, Румынии, Болгарии и Эстонии.Тенгиз Пачкория из Латвии, специально для « Грузия Online Фото: Г. Шермадини и Т. Пачкория (фото из личного архива) .





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