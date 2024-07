В Сиднее состоится матч сборных Грузии и Австралии по регби

18 июля днем сборная Грузии провела в Сиднее открытую тренировку , на которой смогли присутствовать и представители грузинской диаспоры Сиднея. Об этом сообщил находящийся сейчас в Сиднее Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Австралии Бека Двали (резиденция в Мельбурне).



Интерес к матчу в Сиднее огромный, на игре ожидается аншлаг, среди зрителей будут члены правительства и парламента Австралии, ветераны спорта, представители деловых кругов . Телетрансляцию этого матча в Сиднее можно будет посмотреть по Общественному телевидению Грузии, начало трансляции в 09.45 по тбилисскому времени.



Президент «Союза регби Грузии» (СРГ) Иосеб Ткемаладзе заявил журналистам, что «с нетерпением ждем матч с Австралией- двукратным чемпионом мира и представителем элиты мирового регби».» Хочу поблагодарить руководство «Союза регби Австралии» за приглашение сыграть матч, мы в свою очередь ради будем видеть сборную Австралии в Грузии и приглашаем их в нашу страну для проведения ответного матча»,- сказал он.



Эпохальная победа над Японией



13 июля 2024 года стал праздничным днем для грузинского регби, имеющая богатые традиции с начала 1960-х годов, немалые успехи последних лет и симпатии сотен миллионов поклонников в десятках странах. 13 июля национальная сборная Грузии со счетом 25:23 выиграла в гостях у сборной Японии-матч прошел в г. Сендаи. Это была третья за последние два года победа Грузии над командой -представителем Тьер 1 ( Tier 1)– так в мире называют элитный уровень регби. 10 июля 2022 года Грузия со счетом 28:19 выиграла в г. Батуми тест –матч у Италии, выступающей в Кубке Шести Наций (КШН,Six Nations Championship). 19 ноября 2022 года в Кардиффе сборная Грузии со счетом 13:12 выиграла тест-матч у Уэльса, которая ранее неоднократно побеждала в КШН и много раз занимала призовые места в этом элитном турнире, а также успешно выступала на ЧМ.И вот победа над Японией в гостях. Это был седьмой матч в истории сборных двух стран, до этого 5 побед имела Япония и одну Грузия (2014 год), с 2020 года Япония- представитель Тьер 1 и поэтому эта победа Грузии имеет эпохальное значение. По мнению специалистов, эта победа над сильнейшей сборной Японии даст новый толчок развитию регби Грузии, будет способствовать ее популярности в мире и станет фактором большей узнаваемости нашей страны.



Матч в Сендаи



Следует отметить, что матч с Японией наша сборная провела без ряда ведущих регбистов, в заявке на игру были два дебютанта- Лука Гогинава и Георгий Дзманашвили. Наша сборная играла в омоложенном составе , все игроки кроме Сандро Тодуа , были моложе 28 лет.



Выездная игра с Японией началась атаками хозяев, они предложили высокий темп и быстрые комбинации.Но наши игроки сумели перехватить инициативу и первый тайм завершился победой Грузии со счетом 18:13. Во втором тайме хозяева предприняли максимальные усилия для выравнивания игры и победы, но сборная Грузии сумела выиграть этот матч со счетом 25:23.



Состав нашей сборной в этом матче : Давид Ниниашвили, Ираклий Апциаури, Бека Сагинадзе (все «Лион», Франция), Акакий Табуцадзе, Демур Тапладзе, Георгий Квеселадзе , Сандро Тодуа, Лука Маткава, Ладо Чачанидзе , Георгий Цуцкиридзе , Михаил Бабунашвили,Лука Иванишвили ( все «Шави Ломи», Тбилиси) , Михаил Алания, Лука Ниорадзе , Тедо Абжандадзе ( все «Ориак», Франция), Георгий Ахаладзе(«Клермон»,Франция), Георгий Джавахия ( «Гренобль», Франция), Вано Каркадзе («Монпелье»,Франция ), Бека Горгадзе («По», Франция), Лука Гогинава ( «Мон –де-Марсан», Франция), Георгий Дзманашвили ( «Безье», Франция), Торнике Джалагония («Прованс», Франция), Василий Лобжанидзе («Ойона», Франция).



В этом матче капитаном сборной Грузии был Бека Горгадзе, он был признан лучшим игроком встречи. Среди тех, кто не играл в этом матче, был и Мераб Шарикадзе- бессменный капитан сборной Грузии в последние годы. Он родом из Сухуми, родился в 1993 году: его отец Заал Шарикадзе и мать Нино Толордава до осени 1993 года жили в Сухуми, а дед регбиста - Мурман Шарикадзе (1929-2018) был доцентом действовавшего до 1993 года в Сухуми Грузинского института субтропического хозяйства.



Из истории регби Грузии



Традиции регби Грузии были заложены еще в 1960-1980-х годах:в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, а тбилисский «Локомотив» 4 раза (1968, 1972, 1978 и 1981) был бронзовым призером первенства СССР. Но самых больших успехов в период СССР добилась «Айя» из Кутаиси-эта уникальная команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987 и 1990).



После восстановления государственной независимости Грузии (1991) несмотря на существовавшие в стране проблемы наши регбисты добились больших успехов. Национальная сборная Грузии шесть раз участвовала в ЧМ(2003 ,2007, 2011 , 2015, 2019, 2023). Наша сборная 17 раз побеждала в «Rugby Europe International Championships», в последний раз это произошло 17 марта 2024 года. Читателям поясну, что в этом турнире «Rugby Europe International Championships не играют сборные, выступающие в Six Nations Championship (Англия, Ирландия,Франция,Шотландия, Уэльс и Италия), но это не умаляет победы Грузии, которая стремится завоевать право присоединиться к Кубку шести наций, но ввиду ряда обстоятельств(это тема отдельного разговора) пока не сумела достичь этой цели. Одна часть европейских специалистов и деятелей регби в последние годы открыто заявляет о возможности присоединения Грузии к этому турниру счет расширения числа участников Кубка шести наций, другие считают невозможным решение данного вопроса из-за коммерческих и других факторов. В последние годы сборная Грузии занимает 13-ое место в мировом рейтинге национальных команд и седьмое место в европейском рейтинге, после победы над Японией (13 июля) сборная Грузии перешла на 12-ое место в мировом рейтинге.



Кокерилл о матче с Австралией



Главным тренером сборной Грузии с января текущего года является известный английский специалист 53-летний Ричард Коккерилл. За два дня до матча в Сиднее Р.Кокерилл заявил, что «матч Австралией очень важен для Грузии». «Австралия-очень сильная команда, ранее сборная Грузии никогда не выигрывала у Австралии, мы с нетерпением ждем этот матч, который является большим вызовом для нас»,- сказал Кокерилл. Его слова публикует «СРГ» https://www.facebook.com/profile.php?id=100057795203266 . Сейчас трудно делать прогноз на результат матча, все понимают, что сборная Австралия –титулованная и сильная команда, которая считается фаворитом в этом поединке, хотя в самой Австралии немало специалистов и фанов регби полагают, что сборная Грузии покажет красивую игру и может преподнести сюрпризы.



