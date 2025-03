Британский спецназ готов к отправке в Украину

19.03.2025 22:39





Силы специального назначения Великобритании на фоне переговоров о мире в Украине приведены в состояние готовности к отправке в страну в рамках будущей миротворческой миссии. Об этом сообщает британская газета The i Paper со ссылкой на источники в военной сфере.



Соответствующие директивы, по словам собеседников издания, направлены в командный центр военного планирования после поездки главы минобороны Великобритании Джона Хили в Вашингтон на прошлой неделе. В приказах командованию, которые распространялись и на резервистов спецподразделений, говорится о приведении личного состава и техники в состояние готовности. В минувшую субботу глава правительства Королевства Кир Стармер заявил, что планы по размещению миротворческих сил в Украине вступили в «оперативную фазу».



По словам профессора международной истории и безопасности в Университете Ланкастера Марко Вайса, британские силы спецназначения — это самый оперативный инструмент для развертывания миротворческих сил в Украине. «Они хороши в разведке, могут действовать очень гибко, выходить из затруднений и защищать важные объекты», — добавил он.



Деятельность спецназа Великобритании засекречена. Он включает пять элитных подразделений, в том числе Специальную воздушную службу (SAS), Особую лодочную службу (SBS), Полк спецразведки (SRR) и Группу поддержки сил специального назначения (SFSG). Спецназ действует без необходимости одобрения Палатой общин, а Министерство обороны обычно заявляет, что не комментирует их деятельность. С 2011 года британский спецназ участвовал в тайных операциях в 19 странах, следует из анализа исследовательской группы Action on Armed Violence. Среди прочего бойцы спецназа занимаются сбором данных, ведением разведки и спасением похищенных людей.



Ранее стало известно, что власти Великобритании планируют бессрочно направить в Украину тысячи военных для контроля возможного перемирия между Москвой и Киевом. Как сообщил высокопоставленный источник в правительстве королевства The Times, «речь идет о годах» присутствия войск в Украине — «столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России». Великобритания договорилась послать войска вместе с Францией, Турцией, Канадой и Австралией. Еще более 30 стран согласились поддержать миссию, в том числе оружием и материально-технически.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ