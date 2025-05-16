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Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными
16.05.2025 19:06
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации обсудили возможность масштабного обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". Заявление Рустема Умерова после переговоров в Стамбуле опубликовало российское пропагандистское издание "РИА Новости"
"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмена пленными, и также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене "тысяча на тысячу", мы также работаем над другими модальностями этого обмена", - заявил Умеров.
Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский подтвердил договорённость о крупном обмене пленными между Россией и Украиной.
"В ближайшие дни произойдёт масштабный обмен пленными – тысяча на тысячу человек", - заявил Мединский.
Кроме того, стороны затронули вопрос прекращения огня и подготовки потенциальной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
В Стамбуле состоялись мирные переговоры между делегациями Украины и РФ, в ходе которых россияне выдвинули ряд неприемлемых условий.
Sky News сообщает со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах, что Россия выдвинула требования, которые являются нереалистичными и выходят далеко за пределы ранее оговоренного.
По словам источника, среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.
Собеседник также отметил, что были и другие "неприемлемые" требования.
Ранее стало известно, что впервые за более чем три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.
Сообщалось, что Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
Также СМИ сообщали, что россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.
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