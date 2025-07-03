Махашвили: Оккупационный режим пытается повлиять на прошлое, настоящее и будущее нашей страны

03.07.2025 16:35





«Текущие проявления системного зла, поощряемые сепаратистскими режимами, поддерживаемыми Россией, ещё больше усугубляют ситуацию в оккупированных регионах, — заявил председатель парламентского комитета по вопросам интеграции с Европой и член постоянной делегации Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Леван Махашвили на пленарном заседании ПА ОБСЕ.



«Грузинский народ болезненно знаком с этими трудностями. На протяжении многих лет грузины переживали войны, разрушения, вынужденное перемещение и многочисленные угрозы, кульминацией которых стала оккупация двух наших регионов — Абхазии и Цхинвальского региона, что, к сожалению, до сих пор остаётся нерешённым. При этом текущие проявления системного зла, поощряемые сепаратистским режимом при поддержке России, ещё более усугубляют ситуацию на местах: детям, проживающим на оккупированных территориях, запрещено получать образование на грузинском языке. Множество грузинских церквей, в том числе относящихся к средневековью, подвергаются побелке, оштукатуриванию и другим изменениям — действиям, равносильным намеренному стиранию грузинского культурного и религиозного наследия», — заявил Махашвили.



По его словам, это системное зло усугубляется похищениями и незаконными задержаниями граждан Грузии со стороны оккупационных сил, что происходит с тревожной регулярностью.



«Этими действиями оккупационный режим пытается повлиять на прошлое, настоящее и будущее нашей страны и регионов. Я хочу напомнить всем присутствующим, что незаконная оккупация Российской Федерацией грузинских регионов — Абхазии и Цхинвальского региона — представляет собой нарушение международного права и территориальной целостности Грузии. Этим мы ещё раз подтверждаем нашу приверженность использовать все необходимые дипломатические пути для справедливого и мирного урегулирования данного вопроса и восстановления нашей территориальной целостности в международно признанных границах», — отметил член делегации.



По словам Махашвили, в отличие от некоторых стран и международных организаций, Грузия переходит от пустой риторики к конкретным шагам в направлении регионального мира.



«Следует отметить, что в отличие от некоторых стран и международных организаций, Грузия переходит от бесполезной риторики к конкретным действиям в направлении установления регионального мира. Например, мы активно посредничали между Арменией и Азербайджаном. Мы искренне благодарим наших армянских и азербайджанских друзей за их разумные решения и конструктивное участие, особенно на фоне текущей значительной геополитической напряжённости. Мир и благополучие на Южном Кавказе являются жизненно важной опорой региональной безопасности — как на местном, так и на более широком уровне», — заявил Махашвили.





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