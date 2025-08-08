Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сенатор Джим Риш: 17 лет назад в это день российские силы вторглись в Грузию


08.08.2025   12:40


17 лет назад в это день российские силы вторглись в Грузию, несмотря на это, грузинский народ продолжает бороться за свою свободу и самоопределение. Конгресс должен принять акт MEGOBARI, чтобы помочь им в их усилиях, - заявил американский сенатор и председатель Сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш (Республиканская партия).

«В этот день 17 лет назад российские войска вторглись в Грузию. По сей день Россия незаконно оккупирует 20% суверенной территории Грузии. Несмотря на эту агрессию, грузинский народ отказался согласиться с вмешательством России и продолжает бороться за свою свободу и самоопределение. Конгресс должен принять акт MEGOBARI, чтобы помочь им в их усилиях», - написал Риш.


