|
|
|
ВМС Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ при попытке высадки десанта
03.09.2025 16:18
Военно-морские силы Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
ВМС уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота Российской Федерации, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.
В результате 7 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна