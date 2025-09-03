Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ВМС Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ при попытке высадки десанта


03.09.2025   16:18


Военно-морские силы Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

ВМС уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота Российской Федерации, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.

В результате 7 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна