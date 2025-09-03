ВМС Украины уничтожили катер Черноморского флота РФ при попытке высадки десанта

Военно-морские силы Украины уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.



ВМС уничтожили очередной скоростной катер черноморского флота Российской Федерации, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендировскую косу.



В результате 7 оккупантов были уничтожены, а еще 4 - ранены.





