Фридрих Мерц: Украина получит ракеты дальнего радиуса действия

20.11.2025 10:09





Украина получит ракеты дальнего радиуса действия, - по данным украинских СМИ, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, состоявшейся в Берлине.



«В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения», - отметил Мерц.



Однако он не стал говорить о количестве ракет или сроках их поставки.



«Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой сфере. Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это будет продолжаться в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине», - заявил Мерц.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





