В Абу-Даби начались переговоры США, России и Украины по мирному плану Трампа

25.11.2025 15:43





Министр армии США Дэн Дрисколл проводит встречи с российской делегацией и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым в Абу-Даби для обсуждения американского мирного плана, сообщают источники Financial Times. По их данным, переговоры с представителями Москвы начались в понедельник вечером, 24 ноября, и должны были продолжиться во вторник. Кто именно приехал от Кремля, не уточняется. Встреча с Будановым пройдет также во вторник. Состоится ли трехстороннее обсуждение, неясно.



Дрисколл представляет план президента США Дональда Трампа, который был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров с украинцами в Киеве и Женеве. Из него убрали требования о передаче России Донбасса и другие чувствительные территориальные положения, рассказали два источника Politico, знакомые с процессом. С их слов, самые сложные вопросы было решено оставить для личных переговоров между Трампом и Зеленским. По данным ABC News, в новой редакции также нет положений об ограничении численности украинской армии и об амнистии за действия, совершенные во время войны.



Ранее источники The Washington Post сообщили, что из плана убрали пункты об американо-российских отношениях, не имеющие непосредственного отношения к процессу завершения войны с Украиной. По данным издания, Киев также добивался, чтобы вопрос членства в НАТО рассматривался в рамках процедур самого Альянса, то есть консенсусом стран-членов. В изначальной версии плана говорится о юридическом закреплении невозможности вступления Украины в блок.



Из новой редакции также исчез пункт о выделении $100 млрд из замороженных российских активов на создание Фонда восстановления Украины под контролем американцев, писал Bloomberg. Европейские чиновники положительно оценили это изменение, поскольку предыдущая версия предусматривала передачу 50% прибыли США и направление неизрасходованных средств в американо-российский инвестиционный фонд.



В Кремле заявили, что пока не видели обновленный мирный план из 19 пунктов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что у Москвы есть только первая версия, которую он назвал «наброском» американского соглашения по Украине. По его словам, проект «во многом соответствует духу Анкориджа», но в Кремле понимают, что изначальный текст претерпел изменения, и ждут официальной информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





