Путин поручил продолжать наступление на Запорожье, Сумы и Харьков

29.12.2025 21:27





Владимир Путин в ходе совещания с военными поручил продолжить наступление на Запорожье с целью захвата города, а также создать «зону безопасности» в Сумской и Харьковской областях. Эти распоряжения были отданы после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он верит в стремление Москвы завершить войну в Украине.



«Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой «Восток» по освобождению Запорожья», — сказал Путин после доклада командующего группировкой «Днепр» Михаила Теплинского. Кроме того, он поручил продолжить в 2026 году работу по созданию «буферной зоны» на границе с Украиной в Сумской и Харьковской областях. Ранее аналогичное задание военным Путин давал в ноябре и мае.



28 декабря Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что, по его мнению, Путин хочет прекратить войну в Украине. «Он (Путин. — ТМТ) сказал очень убедительно, я ему верю», — подчеркнул американский президент. Трамп также заявил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины и готова поставлять дешевую электроэнергию. При этом он отметил, что «понимает» позицию Путина, который не желает временного прекращения огня из-за опасений возобновления боевых действий в будущем.



Перед этим состоялась личная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Незадолго до нее президент США более двух часов говорил по телефону с Владимиром Путиным. По словам Трампа, с украинским лидером было достигнуто согласие по 95% вопросов мирного плана, однако проблемой остается Донбасс, откуда Россия требует вывода украинских войск.



Сам Зеленский после переговоров отметил, что итоговый план завершения войны из 20 пунктов потребует закрепления на всеукраинском референдуме. Для этого, по его словам, необходимо прекращение огня как минимум на 60 дней и создание надежной системы безопасности, на что Россия, как заявил украинский президент, не согласна. Зеленский подчеркнул, что США готовы оказывать поддержку Украине в случае срыва соглашения, а также что окончание боевых действий невозможно без предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны США и ЕС, включающих мониторинг ситуации и присутствие международных партнеров в Украине.





