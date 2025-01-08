

«Политика может загнать экономику в тупик и вызвать социальные проблемы» - FreeBusiness

08.01.2025 16:13





«Политика может загнать экономику в тупик и вызвать социальные проблемы», — этот посыл поддерживает более 2400 бизнесов, подписавших платформу FreeBusiness, также они анонсировали всеобщую встречу до конца января.



Основатель платформы FreeBusiness.ge Гиорги Чугошвили в интервью Business News отметил, что на будущей встрече стороны обсудят влияние происходящих в стране событий на экономику, как это повлияет на каждый бизнес и как нужно готовиться к 2025 году.



«Более 2400 компаний присоединились к платформе. Честно говоря, мы надеялись, что заявление будет единственным шагом платформы, новостью для страны, и что произойдёт деэскалация, но этого не случилось. Необходимо продолжать попытки деэскалации. Бизнес должен понимать, что делать, если деэскалация не произойдёт, и как готовиться к будущим вызовам. Эти компании хорошо понимают свои проблемы, но теперь нас интересует, как будет выглядеть угроза для экономики в целом, и как это отразится на цифрах в следующих кварталах.



Главная цель встречи — собрать бизнесы вместе, чтобы они могли познакомиться и, возможно, помочь друг другу или найти новые возможности. Второй момент — включение в процесс как можно большего числа квалифицированных специалистов, которые изучают экономику и делают прогнозы. Каждый из них должен высказаться о своих экономических ожиданиях. Третий момент — панельная дискуссия, где стороны смогут озвучить свои позиции. Цель — получение квалифицированных прогнозов, которые помогут бизнесу спланировать свою деятельность на 2025 год», — сказал Чугошвили.



Он также отметил, что подписавшиеся компании согласны пригласить на встречу и те фирмы, которые поддерживают их идеи, но по различным причинам не могут открыто заявить о своей позиции. Чугошвили не исключает продолжение процесса подписания бизнесами платформы. На данный момент процесс был завершён 31.12.2024 в 18:00.



Чугошвили отметил, что в Грузии есть 80 тысяч компаний с хорошими оборотами. Из них лишь 2400 публично высказали своё мнение, но за ними стоят ещё десятикратное количество компаний, которые не могли открыто высказать своё мнение, так как видят риски. Однако их тоже беспокоит экономическая ситуация.



Напоминаем, что 28 ноября Кобахидзе заявил, что не намерен начинать переговоры по интеграции с ЕС до конца 2028 года, а также что правительство отказывается от финансовой помощи ЕС. Это решение правительства вызвало протесты населения, которые продолжаются уже 42 дня и охватывают практически все сферы общества. Участники протестов требуют освобождения задержанных и назначения новых выборов.





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