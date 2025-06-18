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Вопрос Грузии снова в повестке дня Европарламента


18.06.2025   13:48


В Европарламенте сегодня,18 июня, состоятся дебаты по Грузии, в частности, в связи с делом основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели.

На голосование выносится резолюция, жестко критикующая власти Грузии: «Свобода СМИ в Грузии, в особенности — дело Мзии Амаглобели».

Есть и альтернативный проект резолюции, который поддерживает политику «Грузинской мечты» — его подготовили евродепутаты от группы «Европа суверенных государств»_(Петр Быстрон, Томаш Фрёлих, Ханс Нойхоф и Александр Селл).

В ней отмечается, что парламентские выборы 26 октября 2024 года в Грузии были свободными и справедливыми, а свобода слова и защита прав человека на самом высоком уровне. В этом варианте резолюции содержится призыв к ЕС признать сложность нынешней ситуации в Грузии и «не продолжать нынешнюю политику, которая лишь усиливает поляризацию грузинского общества и политики».

Голосование по проектам резолюций ожидается в четверг. Ранее Европарламент уже принял серию критических резолюций по Грузии, призывая ЕС к введению санкций в отношений грузинских чиновников, ответственных за откат от демократии.


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