На объездной дороге Кобулети за последние семь лет погибли 27 человек

18.06.2025 14:05





Объездную дорогу Кобулети, состоящую из двух полос, открыли поэтапно — в 2014 и 2018 годах. В 2023 году начались работы по её преобразованию в четырёхполосную автомагистраль. Протяжённость трассы от Шекветили до тоннелей в Чакви-Махинджаури составляет 31,7 километра.



По данным Департамента автомобильных дорог Грузии, с 2018 года до 17 июня 2025 года на объездной дороге Кобулети произошло 101 ДТП, в результате которых погибли 27 человек, а не менее 212 получили травмы. Информации о происшествиях за период с 2014 по 2018 год нет.



В Департаменте автомобильных дорог сообщили, что по проекту модернизации дороги до четырёхполосной автомагистрали в настоящее время готовится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). «Работы над документом продолжаются и должны завершиться осенью», — сообщили в ведомстве 17 июня.



Когда начнутся сами строительные работы — пока неизвестно, так как после утверждения документа ОВОС необходимо будет найти финансирование, после чего объявить тендер на выполнение работ.



Решение о необходимости проведения ОВОС для проекта реконструкции дороги в четырёхполосную магистраль было принято Национальным агентством окружающей среды 27 ноября 2024 года. Департамент автодорог должен подготовить отчёт ОВОС в соответствии с заключением по скопингу (предварительная оценка воздействия).



Согласно заключению по скопингу, из трёх альтернатив предпочтение отдано второму варианту, который предусматривает строительство дополнительной двухполосной дороги, проходящей комбинированно — по обе стороны от существующей трассы.



Согласно проекту, новая дорога в основном будет проложена параллельно существующей с левой стороны, и только на некоторых участках — с правой стороны, для улучшения кривизны трассы. Общая длина новой параллельной дороги составит 30,37 км.



Также проект предусматривает:

• строительство двух новых транспортных развязок;

• строительство двух новых двухполосных тоннелей параллельно существующим — один в селе Квемо Ачква (длиной 250 м), второй — в посёлке Чакви (длиной 164 м);

• возведение новых мостов и опор путепроводов вдоль существующих;

• максимальная допустимая скорость на новой трассе составит 120 км/ч.



По проекту, в зону воздействия новой дороги попадёт 581 земельный участок общей площадью 10 031 191 кв.м, из них 193 участка в частной собственности (площадью 2 491 944 кв.м).



Согласно отчёту по скопингу, Департамент автомобильных дорог уже выкупил 246 участков, а ориентировочная общая сумма компенсаций составляет 19 252 485 лари.



Согласно постановлению правительства «Грузинской мечты» от 7 апреля 2025 года, компенсация будет выплачена даже за самовольно используемые незарегистрированные участки, которые попадают под реализацию проекта.





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