НПО «Сапари» уничтожила большую часть своих архивов, чтобы не допустить утечки персональных данных

18.06.2025 14:07





Грузинская правозащитная организация «Сапари» заявила, что уничтожила большую часть своих архивов, чтобы не допустить утечки персональных данных ее подзащитных.



"Сапари" — это организация по защите прав женщин. Мы работаем уже 20 лет, и у нас было много женщин и детей в качестве бенефициаров. Они приходят к нам с самыми сложными личными историями. У нас много случаев педофилии, сексуального насилия и других преступлений. Часто, когда они обращаются к нам, они не обращаются в полицию, потому что не доверяют государственному органу. Соответственно, их истории, их истории болезней также хранились у нас.



Я хочу обратиться к этим женщинам и детям, которые получили услуги и поддержку от нас, будьте уверены, что мы будем защищать ваши истории, данные и рассказы до конца. Я хочу, чтобы вы знали, что большая часть архива «Сапари» уже уничтожена, чтобы эта очень чувствительная и деликатная информация не попала ни к кому», заявила глава организации Байа Патарая.



Ранее несколько неправительственных организаций заявили, что Антикоррупционное бюро требует передачи персональных данных граждан, находящихся под их защитой.

НПО объявили, что "не намерены предавать доверие граждан", даже если это повлечет за собой преследование и арест организаций.



Заявление подписали Safari, Фонд «Открытое общество», Transparency International-Georgia, Future Academy, Центр исследований экономической политики, Грузинская демократическая инициатива, Центр по правам человека и Грузинская европейская орбита.





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