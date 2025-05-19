

Еврокомиссия: Грузия зафиксировала высокий экономический рост в 2024 году - 9,4 процента

19.05.2025 18:01





Европейский экономический прогноз, который включает и Грузию, опубликован на сайте Европейской комиссии.



По данным отчета Европейской комиссии, в 2024 году зафиксирован высокий экономический рост — 9,4%. Основными факторами роста стали частное и государственное потребление, подкрепленное резким ростом заработной платы, ростом занятости и быстро растущим потребительским кредитованием. Согласно отчету, инвестиции также значительно выросли за тот же период, что обусловлено ростом бизнес-кредитов, хорошими финансовыми результатами предприятий и ростом государственных инвестиций.



«Вклад чистого экспорта товаров и услуг и запасов в рост был отрицательным. Что касается предложения, добавленная стоимость больше всего увеличилась в секторах информационно-коммуникационных технологий, строительства, туризма, транспорта и других услуг. Грузия продолжает получать выгоду от перенаправления определенных услуг и торговых путей из России после полномасштабной войны России против Украины, что отчасти отражает значительные масштабы внутренней миграции из Российской Федерации.



Ожидается, что в 2025 и 2026 годах рост замедлится, но останется стабильным на уровне около 5–6%. Основным движущим фактором останется личное потребление, поддерживаемое сильным потребительским кредитованием и ростом реальной заработной платы, хотя и относительно более медленными темпами.



Ожидается, что объем инвестиций также увеличится за счет роста кредитования бизнеса и значительных государственных инвестиций, хотя деловая уверенность резко упала в первом квартале 2025 года на фоне политической нестабильности в стране. Вклад чистого экспорта в экономический рост, вероятно, останется отрицательным, хотя и меньшим, чем в 2024 году, поскольку ожидается, что спрос на импортные товары, обусловленный высоким потреблением и инвестициями, перевесит положительный вклад от увеличения экспорта туризма и других услуг. Этот прогноз сопровождается исключительно высокой неопределенностью относительно направления внутриполитических событий и геополитической напряженности в регионе, что может негативно повлиять как на деловые, так и на потребительские настроения», — говорится в отчете.



В отчете Европейской комиссии также отмечается, что благодаря экономическому росту уровень безработицы значительно снизился: с 16,4% в 2023 году до 13,9% в 2024 году. Ожидается, что снижение уровня безработицы продолжится в 2025 и 2026 годах, хотя и более медленными темпами. Согласно отчету, уровень занятости в 2024 году вырос на 2,5 процентных пункта, но остался на относительно низком уровне — 47,1%.



«Предварительные данные указывают на очень сильный рост заработной платы, который достигнет 15% в реальном выражении в 2024 году, что отражает несколько факторов: разброс заработной платы высококвалифицированных мигрантов из России, особенно в ИТ-секторе, готовность грузинских компаний компенсировать растущие расходы домохозяйств, особенно в крупных городах, нехватку рабочей силы в некоторых производственных секторах и быстрое снижение инфляции в 2024 году. Ожидается, что рост заработной платы замедлится в ближайшие годы, хотя сохранится выше роста производительности труда», — говорится в отчете.







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