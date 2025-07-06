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В Тбилиси было совершено нападение на иностранного гражданина


06.07.2025   11:23


По данным МВД, ночью в Тбилиси было совершено нападение на иностранного гражданина. Нападавшие, демонстрируя оружие и угрожая убийством, потребовали от него деньги и вещи.

По данным МВД, задержаны 3 человека — лица 2005-2006 годов рождения.

"Следствием установлено, что обвиняемые ночью в Тбилиси совершили нападение с применением газового пистолета на иностранного гражданина К.Б., 2005 года рождения.

Они, демонстрируя оружие и угрожая убийством, потребовали от него деньги и вещи.

Они незаконно завладели компьютерной техникой, различными дорогостоящими вещами и скрылись с места происшествия", — написали в МВД.

Расследование ведется по статье 179, части 2, подпункту "б" УК, которая предусматривает разбой, совершенный группой лиц. Наказание за данное преступление составляет от 11 до 15 лет лишения свободы.


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