СМИ узнали о многомиллионных расходах Грузии на защиту в арбитраже по делу порта Анаклия

29.08.2025 15:23





Министерство юстиции Грузии перечислило международной юридической фирме White & Case 63,2 млн лари (около $24 млн) за услуги по арбитражным разбирательствам против «Консорциума развития Анаклия» и нидерландского инвестора Боба Мейера. Об этом ведомство официально сообщило изданию BM.GE.



В сумму вошли юридические и экспертные расходы. В Минюсте подчеркнули, что сами истцы потратили на процесс «несколько десятков миллионов», однако оба дела завершились полной победой государства, «что позволило избежать ущерба в размере около 4,5 млрд лари». Согласно ведомству, суд также обязал истцов частично компенсировать расходы государства: «Консорциум развития Анаклия» должен выплатить $650 тыс., а Боб Мейер – $6,58 млн плюс проценты в случае задержки.



В Минюсте уточнили, что обе стороны отказались от инициатив по снижению издержек, в частности от рассмотрения споров в объединенном производстве.«Консорциум развития Анаклия», основанный бизнесменами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе (ныне лидеры оппозиционной партии «Лело»), получил право на строительство глубоководного порта Анаклия в 2016 году. Однако контракт был расторгнут властями в 2020-м на фоне обвинений в неисполнении обязательств – инвесторов не привлекли в обозначенный срок. Впоследствии консорциум и его нидерландский партнер Мейер подали многомиллиардные иски, но оба арбитража отклонили их, признав законным расторжение договора.



В 2023 году правительство объявило, что новым инвестором проекта станет китайская государственная компания China Communications Construction Company вместе с сингапурской China Harbour Investment. Контрольный пакет (51%) при этом сохранит государство.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





