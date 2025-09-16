22-23 октября в Тбилиси пройдет пятый «Форум Шелкового пути»

16.09.2025 10:46





Под патронажем премьер-министра Грузии, столица 22–23 октября примет пятый по счёту «Тбилисский форум Шёлкового пути». Об этом сообщает Министерство экономики Грузии.



Согласно информации ведомства, в представительном мероприятии примут участие высокопоставленные политики, представители бизнес-сектора и международных организаций: премьер-министры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры государств за пределами региона, ведущие глобальные компании, международные финансовые институты и эксперты мирового уровня.



«В этом году форум посетят до 2000 делегатов. «Тбилисский форум Шёлкового пути» уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Срединного коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах.



Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability («Инвестируй в связанность – развивайся в стабильности»). В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ.



«Тбилисский форум Шёлкового пути» откроется 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили речью премьер-министра Грузии. В этот же день состоятся 7 тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдёт инвестиционный форум.



23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдёт при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22–23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи», – говорится в информации Министерства экономики.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





