Глава НБГ находится на форуме в США, организованном Всемирным банком

В США Натия Турнава приняла участие в дискуссии вместе с женщинами, занимающими руководящие позиции в центральных банках и министерствах финансов разных стран, организованной Всемирным банком.



Во встрече также приняла участие заместитель министра финансов Грузии Екатерина Гунцадзе.



На форуме осудили проблемы и планы на будущее в целях более широкого вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность. Кроме того, говорилось о расширении доступа женщин к банковским услугам и банковскому финансированию, в том числе посредством схем кредитных гарантий, доступа к электронным платежным инструментам и софинансирования капитала.



В ходе дискуссии участники также обсудили Программу доступа женщин-предпринимателей к финансированию, инициированную Всемирным банком. По словам Натии Турнава, Грузия готова присоединиться к этой программе и активно сотрудничать, в чем получила поддержку со стороны инициаторов программы.







