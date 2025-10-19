|
|
|
Глава НБГ находится на форуме в США, организованном Всемирным банком
19.10.2025 16:33
В США Натия Турнава приняла участие в дискуссии вместе с женщинами, занимающими руководящие позиции в центральных банках и министерствах финансов разных стран, организованной Всемирным банком.
Во встрече также приняла участие заместитель министра финансов Грузии Екатерина Гунцадзе.
На форуме осудили проблемы и планы на будущее в целях более широкого вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность. Кроме того, говорилось о расширении доступа женщин к банковским услугам и банковскому финансированию, в том числе посредством схем кредитных гарантий, доступа к электронным платежным инструментам и софинансирования капитала.
В ходе дискуссии участники также обсудили Программу доступа женщин-предпринимателей к финансированию, инициированную Всемирным банком. По словам Натии Турнава, Грузия готова присоединиться к этой программе и активно сотрудничать, в чем получила поддержку со стороны инициаторов программы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна