Правительство выкупит инфекционный центр в Кутаиси для обеспечения принудительного лечения наркозависимых
20.10.2025 18:01
Правительство Грузии приняло решение о выкупе имущества компании «ЛДЖ и Ко – Центр туберкулёза и инфекционных патологий Западной Грузии», расположенной в Кутаиси.
Согласно документу, шаг предпринят для бесперебойного функционирования программы обязательного лечения лиц, страдающих наркоманией.
Общая сумма выкупа не должна превышать 8 008 410 лари. Сделку обеспечит »Грузинский медицинский холдинг», находящийся в управлении Министерства здравоохранения.
Объект включает:
Недвижимость: участок площадью 11 876 м² на ул. Чхобадзе, 20, в Кутаиси, с четырьмя зданиями. Стоимость — 6 319 000 лари.
Движимое имущество: медицинское и офисное оборудование, включая кровати, кислородные концентраторы и аппаратуру. Стоимость — до 1 689 410 лари.
Министерство здравоохранения выделит до 8,158 млн лари, из которых:
8,008 млн лари — на покупку объекта;
150 000 лари — на дополнительное оснащение и ремонт, необходимые для выполнения функций обязательного лечения.
Документ подписал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.
