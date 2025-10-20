Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительство выкупит инфекционный центр в Кутаиси для обеспечения принудительного лечения наркозависимых


20.10.2025   18:01


Правительство Грузии приняло решение о выкупе имущества компании «ЛДЖ и Ко – Центр туберкулёза и инфекционных патологий Западной Грузии», расположенной в Кутаиси.

Согласно документу, шаг предпринят для бесперебойного функционирования программы обязательного лечения лиц, страдающих наркоманией.

Общая сумма выкупа не должна превышать 8 008 410 лари. Сделку обеспечит »Грузинский медицинский холдинг», находящийся в управлении Министерства здравоохранения.

Объект включает:

Недвижимость: участок площадью 11 876 м² на ул. Чхобадзе, 20, в Кутаиси, с четырьмя зданиями. Стоимость — 6 319 000 лари.

Движимое имущество: медицинское и офисное оборудование, включая кровати, кислородные концентраторы и аппаратуру. Стоимость — до 1 689 410 лари.


Министерство здравоохранения выделит до 8,158 млн лари, из которых:

8,008 млн лари — на покупку объекта;

150 000 лари — на дополнительное оснащение и ремонт, необходимые для выполнения функций обязательного лечения.

Документ подписал премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе.


